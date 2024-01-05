2024 Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Olacak? Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi?
Milyonlarca aile "Aile Destek Ocak ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı bulmaya çalışıyor. Özellikle 2024 zamlı ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek Ocak ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak? İşte 2024 Aile DESTEK ödeme takvimi...
Bakan Işıkhan'ın asgari ücret açıklamasından sonra gözler Aile Destek ödemelerine yöneldi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.
Milyonlarca ailenin beklediği zam henüz gelmedi. Söz konusu ödemelerin artış tutarı ile asgari ücret zammı arasında bir ilişki bulunmuyor.
ŞU ANKİ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde: