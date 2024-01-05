2024 Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Olacak? Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.