2024 Asgari Ücret Düzenlemesinde Yeni Formül! 2024 Asgari Ücret Belirlendi Mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz gün 2024 asgari ücret zam oranı için bir araya gelmişti. Ardından 2024 asgari zam oranı için bir mutabakaya varılmadı. Milyonlarca kişinin nefeslerini tutup beklediği haber ise açıklanmaması beklentileri artırdı. Bunun için yeni düzenlemeye gidildiği ortaya çıktı.

2024 Asgari Ücret Düzenlemesinde Yeni Formül!

2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacak. Ara zamlar ortadan kalkacak. 11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı önemli başlıklar şöyle;

- "Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur. Komisyon ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar sistemimiz etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir. 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek. OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.