2024 Asgari Ücret Zammı Belli Oldu! Asgari Ücret Zammı Ne Kadar? 2024 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2024 ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik.