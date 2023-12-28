2024 Asgari Ücret Zammı Belli Oldu! Asgari Ücret Zammı Ne Kadar? 2024 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantı sonrasında milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 202 asgari ücret zammına dair açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldı ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildi öğrenildi. Asgari ücret dolar bazında 578 dolar olarak gerçekleşmiş oldu.
Bakan Işıkhan'ın açıklaması;
"Bildiğiniz üzere esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret en alt sınırı temsil etmektedir. Asli görevimiz işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlenmektir. Gerek işveren gerekse işçi tarafımız gerçekten de çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır.
Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak yapıcı tavrın sergilenmesini önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum. "
2024 ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA
Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik.