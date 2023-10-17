2024 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak! Asgari Ücret Ne Zaman Geçerli!

2024 yılına girmek üzereyken yeni yılda askeri ücretin zam oranı merak konusu. 2024 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak! Hangi durumlarda askeri ücret alınabilir? Sizler için yazdık!

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLER! 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK!

Bir işçinin en az alabileceği ücret olan asgari ücret, işçinin yaşamını sürdürebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan ücrettir. Asgari ücret, Türkiye'de İş Kanunu'nun 39. maddesi ile düzenlenmiştir. Asgari ücret, her yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği bir komisyon tarafından belirlenir.

Asgari ücret komisyonu, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. İşçinin yaşamını sürdürebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için önemli bir güvence oluşturan askeri ücretin artırılması direkt olarak işçinin yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunmaktadır. İşçinin maaşından kesilen vergiler ve sosyal güvenlik primleri de askeri ücret tutarı içinde olduğundan net değer hesaplaması için bu değerlerin çıkarılması gerekir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm mesleklerde kişiler gerekli koşullar sağlandığında askeri ücret alabilmektedir. 2023 yılını bitirmek üzereyken yeni yılda askeri ücrete gelecek zam oranı merak konusu. 2024 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Sizler için aşağıda yazdık!

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yeni yıla girmek üzereyken asgari ücrete yapılacak olan zam oranında yükseliş olması, kişilerin geçimini sağlaması açısından ve refah seviyesini biraz da olsa yükseltmek adına önemli bir faktör. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı için asgari ücret brüt 13.414 TL, net 11.402 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı için asgari ücret zammı henüz belli olmamakla birlikte, ekonomi incelemesi yapıldığında uzmanlar enflasyon, işgücü piyasası koşulları ve diğer faktörlere dayanarak belirli tahminlerde bulunmakta. Enflasyon tahminlerine göre, 2024 yılında enflasyonun %20-25 civarında olması beklenmektedir. Bu durumda, asgari ücretin en az %20-25 oranında artırılması gerekecektir.

ASGARİ ÜCRET ALABİLME ŞARTLARI!

Asgari ücret alabilmek için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar:

Çalışan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.

Çalışan kişi sigortalı olarak çalışmalıdır.

Çalışan kişinin haftalık çalışma süresi 45 saati geçmemelidir.

Çalışan kişi haftada bir gün izin kullanmalıdır.

2011 ASGARİ ÜCRET NE KADAR

2011 yılı için asgari ücret, 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında brüt 796,50 TL ve net 629,95 TL, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise brüt 837,00 TL ve net 658,95 TL olarak belirlenmiştir.