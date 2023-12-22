2024 Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak? Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Milyonlarca kişi heyecanla asgari ücret zammının açıklanacağı 22 Aralık gününü bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı için geçerli olacak net/brüt rakamı belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
2024 asgari ücret zammı beklenirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur." demişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi yapacak. Akıllarda ise asgari ücret zammını ne kadar olacağı sorusu yatıyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın:
"Çalışan emeklilerimiz için (5 bin lira verilmesine ilişkin) kanun teklifi Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık."
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz."
"Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."
"(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz."
"Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN 2. TOPLANTISI BİTTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bitti. İşçi heyetinin başkanlığını üstlenen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, zam için net bir rakam vermedi ancak çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Ramazan Ağar, " Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli.