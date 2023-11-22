2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu? Yeni Asgari Ücretle Kim Geçinecek?

Tüm Türkiye dört gözle 2024 asgari ücret zam oranını bekliyor. Herkesin arattığı asgari ücret zam oranlarıyla ilgili özellikçe Çalışma Bakanlığından yapılacak açıklamalarla ilgili araştırma yapıldı. 2024 yılında yapılacak olan asgari ücret zammına dair detaylar haberde!

2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda bu yıl asgari ücretlerde ara zam olmayacağını belirtti. Bununla beraber 2024 asgari ücret zam oranlarına dair ilk kez rakamlar telafuz edildi. Bunlardan biri de tahmini olarak asgari ücret zammının ortalama yüzde 30 ve 40 arası olacağı tahmin ediliyor. Bunun nedenlerinden biri de enflasyonla bağlı tahmini ortaya çıkan oranlardır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı itibariyle bir araya gelerek çalışmaya başlanacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklaması yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakan Işıkhan tarafından toplantıya çağrılmasıyla başlayacak. Akabinde net olarak tarihin önümüzdeki hafta şekillenmesi bekleniyor.

15 kişilik komisyon ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda kararını verecek. Komisyon'da TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetin 5'er üyesi yer alacak. Bir ilke imza atılarak TÜRK-İŞ 'in 5 üyesinden 4'ü asgari ücretlilerden oluşacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verecek. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 lira seviyesine yükselecek.