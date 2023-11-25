2024 Bütçesi Komisyonda Kabul Edildi

Kimi zaman sesler yükseldi, kimi zaman tartışmalar görüşmelere ara verdirdi.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe maratonunu tamamladı.



24 Kasım'da yapılan görüşmelerle Cumhurbaşkanlığı bütçesinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin tamamı üzerinde değerlendirme yapıldı. 16 maddeden oluşan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de Komisyonda kabul edildi.

Gözler artık bütçe mesaisi için Genel Kurul'a çevrildi. 11 Aralık'ta Genel Kurulun bütçe mesaisi başlayacak.