2024 Yılında Emlak Sektöründe Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Bir yılı daha geride bırakırken, 2023 yılında emlak sektöründe neler yaşandı?



Hayalet ev sorunu, fahiş kira bedelleri, ve tavan fiyat uygulamasındaki aksaklıklar… Tüm bu yaşanan krizlerin yanında konut piyasasındaki sorunlara yönelik birçok adım da atıldı.



Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam 2023 yılında emlak sektöründe yaşananları Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Akçam, 2024 yılıyla ilgili beklentilerini de anlattı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de artan konut arzının kira fiyatlarını düşürdüğünü söylemiş, 2024 yılında arzın daha da artacağını açıklamıştı.



