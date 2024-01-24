2024 yılında süt parasına zam geldi mi? Süt parası nasıl alınır?

Emzirme ödeneği, genellikle çalışan annelere yönelik olarak düzenlenen bir sosyal yardım veya avantajdır. Ancak, bu tür ödemeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve her ülkede farklı isimlerle anılabilir. Ayrıca, emzirme ödeneği politikaları ve şartları, ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterebilir.

SÜT PARASINA 2024 ZAM GELDİ Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek yalnızca bir defaya mahsustur. Annelere yapılan her doğumun ardından ödenmektedir. Bu fiyat her yıl artar. 2024 yılında annelere ödenen tutar 520 TL'dir. 2020 yılı için bu rakam 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL ve 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 EMZİRME ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?