2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İŞ rakam verdi!

AK Parti hükümetinin yanlış ekonomik politikaları, halkın sırtına zam ve vergi yükü olarak yüklenmeye devam ediyor. Bunlar yaşanırken milyonlarca asgari ücretli, 2024 yılında maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.

TÜRK-İŞ 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK RAKAMI VERDİ!

Asgari ücrete tarihinde 2. kez ara zam yapılmış ve Haziran ayında açıklanan ara enflasyon zammı ile beraber Temmuz ayında yeni maaş 11.402 TL olarak ilan edilmişti. Yapılan zamma daha sevinemeden vatandaşlar toplu ulaşım ücretlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok ürüne gelen zamla şok olmuştu. Gözler bir kere daha asgari ücrete açıklanacak olan zamma çevrilirken TÜRK-İŞ'ten ilk rakam geldi.

Türk-İŞ 2024 asgari ücret zammı için ilk rakamı verdi! Yeni kırmızı çizgi 15.813 TL oldu.Türkiye enflasyonu düşürmek için mücadelesine devam ederken yaşanan süreçte sabit gelirlilerin maaşlarındaki erime artmıştı.

TÜRK-İŞ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AĞUSTOS 2023 RAPORUNU YAYIMLADI!

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı. Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK, ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

HAK-İŞ tarafından daha önce de kırmızı çizgi olarak açıklanan bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 15 bin 813 TL olarak hesaplanırken 2024 yılı zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması ve en geç Aralık ayının son haftası içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Ancak işçi tarafınını şu an itibari ile masaya oturacağı rakam 15.813 TL olarak hesaplandı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

• 2015 - 949 TL

• 2016 - 1.300 TL

• 2017 - 1.404 TL

• 2018 - 1.603 TL

• 2019 - 2.020 TL

• 2020 - 2.324 TL

• 2021- 2.825,90 TL

• 2022 - 5.500 TL

• 2023 - 8.506 (Ocak - Haziran)

• 2023 - 11.402 TL (Temmuz - Ocak)