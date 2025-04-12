2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi? İşte merak edilen yanıt
2025'e girerken emekli olan binlerce kişi şimdi yeniden çalışmaya başladı. Peki, emekli maaşını kestirip tekrar çalışmak isteyenlerin aylığı düşer mi? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yüz binlerce emeklinin merak ettiği o soruyu yanıtladı.
2024 yılının sonlarına doğru maaşlarda oluşan yüzde 30–31’lik fark nedeniyle binlerce kişi, özellikle kamu işçileri, emeklilik dilekçelerini erken vererek emekli oldu. Bu kişilerden bazıları, emekli maaşlarını kestirerek ya da sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek yeniden çalışmaya başladı.
Ancak pek çok kişi şu sorunun yanıtını merak ediyor:
“Emekliliğimi dondurup yeniden çalışırsam, tekrar emekli olduğumda maaşım düşer mi?”
2025 ÖNCESİNDE EMEKLİ OLANLAR AVANTAJLI
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bir okuyucusunun sorusu üzerine konuyu detaylı şekilde ele aldı.
"2025 yılı 10 Ocak itibarıyla emekli maaşlarında düşüş olacağı gerekçesiyle kamudan emekli oldum. Kadrom kadrolu işçi statüsündeydi ve şu anda 40.000 TL emekli maaşı almaktayım. Emekli olmasaydım maaşımın 28.000 TL'ye düşeceği belirtilmişti. Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladım ve sosyal güvenlik destek primi ödemekteyim. Emekliliğimi dondurup eski işime dönersem, tekrar emekli olduğumda maaşımda 2025 yılında olduğu gibi düşüş yaşanır mı? Düşüş olursa ne kadar olur?"
Ekonomim'e göre, Kıvanç bu durumu şöyle açıklıyor: “Eğer emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025’ten sonra verseydiniz, maaşınız 40.000 TL değil, yaklaşık 30.500 TL olacaktı. Şu an ömür boyu yüzde 31 oranında daha yüksek maaş alacaksınız. Bu nedenle zamanında emekli olmanız doğru bir karar olmuş.”
YENİDEN ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ DÜŞÜŞÜ SÖZ KONUSU MU?
Emekli olduktan sonra maaşını dondurarak çalışan kişiler, yeniden emekli olduklarında 2025’teki düşük emekli maaşı seviyesinden etkilenmeyecek. Çünkü yeni çalışmaları, 2024 yılında hak ettikleri maaşın üzerine eklenecek şekilde değerlendirilir.
Her 360 günlük çalışma süresi, bildirilen brüt maaşın yüzde 2’si kadar emekli aylığına artış getiriyor.
Örnekle açıklarsak:
Brüt maaşı 60.000 TL olan bir kişi, 720 gün (yaklaşık 2 yıl) çalışırsa,
Emekli maaşına 2.400 TL ilave gelir.
Ayrıca bu süreçte emekli maaşlarına yapılan zamlar da yeni hesaplamaya dahil edilir.
Sonuç olarak, emekli aylığınızı dondurarak yeni bir işte çalışmaya başladığınız takdirde 2025 yılında ortaya çıkan düşüşten etkilenmezsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken, çalışmanız karşılığı emekli aylığında sağlayacağınız artışın emekli aylığını dondurduğunuzda meydana gelecek kayba değip değmediği.
EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
En çok merak edilen bir diğer konu ise bu maaş düşüşünün gelecek yıllarda da sürüp sürmeyeceği. Kıvanç bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “2024’ten 2025’e geçişte yaşanan emekli maaşı düşüşünün sonraki yıllarda da devam edip etmeyeceğini bugünden kestirmek zor. Ancak hükümetin projeksiyonlarına göre, en az beş yıl daha çalışılması durumunda 2024 yılındaki emekli maaşı seviyelerine ulaşmak mümkün olabilir.”