2024’te emekli olan işçi yeniden çalışırsa maaşı düşer mi? İşte merak edilen yanıt

EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

En çok merak edilen bir diğer konu ise bu maaş düşüşünün gelecek yıllarda da sürüp sürmeyeceği. Kıvanç bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “2024’ten 2025’e geçişte yaşanan emekli maaşı düşüşünün sonraki yıllarda da devam edip etmeyeceğini bugünden kestirmek zor. Ancak hükümetin projeksiyonlarına göre, en az beş yıl daha çalışılması durumunda 2024 yılındaki emekli maaşı seviyelerine ulaşmak mümkün olabilir.”