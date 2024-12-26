2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Yılın sonunda ise Merkez Bankası’nın faiz kararı, 2025 yılı yatırım trendlerini şekillendirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ne zaman sona erecek?

TL Mevduatlar Kazandırmaya Devam Ediyor

2024’te yatırım araçları arasında en çok kazandıran TL mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getiriler sağlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Örneğin, 100 bin TL’lik mevduata sahip bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin TL kazanç elde etti.

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada, "2024’te yatırımcılar için getiri şampiyonu açık ara TL oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a yakın kazanç sağladı" dedi.

Altın Yatırımcısına Güçlü Kazanç Sağladı

Altın, TL mevduatın ardından en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Jeopolitik riskler, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaş gibi nedenlerle gram altın, bir yıl içinde yüzde 52 oranında yükseldi. Turan, "Altına yatırım yapanlar, yatırdıkları paranın yarısı kadar kazandı. Bu oldukça dikkat çekici bir getiri" yorumunda bulundu.

Döviz Yatırımcılarını Hayal Kırıklığına Uğrattı

Dolar ve euroya yatırım yapanlar ise beklenen kazancı elde edemedi. Dolar, yılbaşından itibaren sadece yüzde 19 artış sağlarken, euro yüzde 12-13 oranında kaldı. Turan, "Döviz tercih edenler ciddi anlamda kaybetti. TL’nin cazibesi, faiz artışlarıyla daha da ön plana çıktı" diye belirtti.

Para Piyasası Fonlarına Büyük İlgi

2024 boyunca faiz oranlarındaki artış, para piyasası fonlarına rekor girişe yol açtı. Turan, "Faizlerin cazibesiyle yıl boyunca 900 milyar TL’nin üzerinde fon, bu araçlara yöneldi. Rekorlar kırılmaya devam ediyor" dedi.

2025 Yatırım Trendleri ve Merkez Bankası’nın Faiz Kararı

Yeni yıl öncesi Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, 2025’in yatırım araçlarına yön vermesi açısından kritik önem taşıyor. Turan, "Eğer sert bir faiz indirimi olmazsa, 2025’in ilk yarısında TL mevduat ve para piyasası fonları cazibesini koruyabilir" dedi.

KKM’nin Sonu ve TL’nin Güçlenme Hedefi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı para politikası yol haritasını açıkladı. Raporda, KKM uygulamasının 2025 yılı içinde sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor.

2024 sonunda KKM bakiyesinin 34,2 milyar dolara kadar gerilediği, TL mevduatların toplam içindeki payının yüzde 58,6’ya ulaştığı açıklandı. Buna karşın KKM’nin oranı yüzde 6,2’ye düştü. TCMB, KKM’ye olan talebin azalmasıyla TL’ye dayalı finansal sistemin güçleneceğini vurguladı.

Yeni yılda TL mevduatlar, altın ve para piyasası fonlarının ön planda kalması beklenirken, döviz yatırımlarının düşük performansı nedeniyle yatırımcıların alternatif arayışlarına yönelmesi muhtemel görünüyor.