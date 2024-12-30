2024’ün en iyi akıllı telefonları belli oldu! İşte kullanıcıların tercihleri

2024 yılı akıllı telefon pazarında büyük bir rekabete sahne oldu. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve diğer birçok marka, kullanıcıların ilgisini çekmek için en iyi modellerini piyasaya sürdü. Ekonomim’in haberine göre, yıl sonu itibariyle yapılan araştırmalar, en iyi akıllı telefonların hangileri olduğuna dair net bir cevap verdi.