2024’ün en iyi akıllı telefonları belli oldu! İşte kullanıcıların tercihleri
2024’ün en iyi akıllı telefonları açıklandı! Kullanıcılar tarafından yapılan oylamalarda zirveye yerleşen model, iPhone gibi devleri geride bırakmayı başardı. İşte 2024’ün en beğenilen telefonları ve sıralamaları!
2024 yılı akıllı telefon pazarında büyük bir rekabete sahne oldu. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve diğer birçok marka, kullanıcıların ilgisini çekmek için en iyi modellerini piyasaya sürdü. Ekonomim’in haberine göre, yıl sonu itibariyle yapılan araştırmalar, en iyi akıllı telefonların hangileri olduğuna dair net bir cevap verdi.
GOOGLE PİXEL PRO 9 ZİRVEDE
Yapılan kapsamlı oylama sonuçlarına göre, 2024’ün en iyi akıllı telefonu Google Pixel 9 Pro oldu. Üç farklı platformda yapılan oylamalar sonucunda, Pixel 9 Pro, kullanıcıların favorisi olarak öne çıktı.
Google Pixel 9 Pro’nun hemen ardından, Google Pixel 9 Pro XL ikinci sıraya yerleşti.
Sony Xperia 1 VI ise üç farklı platformda da yer alan bir diğer güçlü rakip olarak dikkat çekti. Samsung’un yeni amiral gemisi S24 Ultra ise Android Police ve Android Authority listelerinde üst sıralarda yer aldı.
Apple’ın iPhone modelleri ise ilk üçte yer almayı başaramadı.
İşte tam liste:
9to5Google
1.Google Pixel 9 Pro (%24)
2. Google Pixel 9 Pro XL (%22)
3.Sony Xperia 1 VI (%12)
Android Police
1. Google Pixel 9 Pro (%26)
2. Google Pixel 9 Pro XL (%23)
3.Samsung S24 Ultra (%19)
Android Authority
1.Google Pixel 9 Pro (%21)
2.Samsung S24 Ultra (%20)
3.Google Pixel 9 Pro XL (%16)