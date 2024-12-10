2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Adil bir ücret belirlemeyi ümit ediyoruz” derken, TÜRK-İŞ ilk toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığını açıkladı.
Ekonomim’in haberine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını doğrudan etkileyen asgari ücret artışı için görüşmeler başladı. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplandı.
Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil ediyor. İlk toplantının ardından, yeni ücretle ilgili somut bir rakam telaffuz edilmediği bildirildi.
“ADİL VE DENGELİ BİR ÜCRET HEDEFLİYORUZ”
Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik göstergeler ve toplumsal ihtiyaçları gözeterek bir karar alınacağını belirtti. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: “Enflasyon oranı, satın alma gücü ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Adil bir ücret politikasını benimseyerek işçi ve işveren arasında denge sağlamayı amaçlıyoruz. İstihdam verilerimiz tarihin en yüksek seviyesindedir. Bu, politikalarımızın doğru yönde ilerlediğini göstermektedir.”
“RAKAM SÖYLEMEK İÇİN ERKEN”
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaklaşık bir saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, rakamların henüz masaya gelmediğini vurguladı. Ağar, “İnsanlarımızın geçim sıkıntısını gidermek ve ev kiralarını rahatça ödeyebilmelerini sağlamak istiyoruz. Ancak bir rakam telaffuz ederek elimizi zayıflatmak istemiyoruz” dedi.
Asgari ücret görüşmelerinde siyasi partilerden de farklı beklentiler dile getiriliyor:
AK Parti Kulisleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle 2025 asgari ücretinin 24 bin TL’nin üzerine çıkabileceği konuşuluyor. AK Parti yöneticileri, artış oranının enflasyon oranına paralel olacağını belirtiyor.
CHP: Parti, asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini savunuyor. Grup Başkanı Özgür Özel, “Bugünkü asgari ücretle bir çalışanın alım gücü çok düşük seviyede” diyerek yüksek bir artış çağrısında bulundu.
MÜSİAD’DAN KRİTİK UYARI “ARTIŞ DENGELİ OLMALI”
İşveren cephesinden ise MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yüksek oranlı artışların enflasyon hedeflerine zarar vereceğini ifade etti. “Yüzde 25’in üzerinde bir artışın makul olmayacağını düşünüyoruz” diyen Asmalı, ekonominin genel dengelerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2024 yılı itibarıyla net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt ücret ise 20 bin 2 TL. Yeni ücretin belirlenmesiyle bu rakamın ne kadar artacağı merakla bekleniyor.
GÖZLER İKİNCİ TOPLANTIDA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir sonraki toplantısı, 16 Aralık saat 14.00’te yapılacak. Bu toplantıda işçi ve işveren taraflarının yeni yıl için beklentilerini masaya yatırması bekleniyor.
2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücretin milyonlarca çalışanın hayatını nasıl etkileyeceği, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.