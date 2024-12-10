2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı!

“ADİL VE DENGELİ BİR ÜCRET HEDEFLİYORUZ”

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik göstergeler ve toplumsal ihtiyaçları gözeterek bir karar alınacağını belirtti. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: “Enflasyon oranı, satın alma gücü ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Adil bir ücret politikasını benimseyerek işçi ve işveren arasında denge sağlamayı amaçlıyoruz. İstihdam verilerimiz tarihin en yüksek seviyesindedir. Bu, politikalarımızın doğru yönde ilerlediğini göstermektedir.”