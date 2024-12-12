2025 asgari ücret için işverenin beklentisi ve yeni rakam belli oldu

10 Aralık'ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, henüz bir rakam belirlemese de tarafların beklentileri öne çıktı. İşveren kesimini temsil eden TİSK, zam oranına ilişkin tahminleriyle dikkat çekerken, ikinci toplantıda daha somut rakamların masaya yatırılması bekleniyor.

İşverenin yüzde 40 zam beklentisi

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global’in gerçekleştirdiği “2025 İş Dünyası Beklentileri” araştırmasında işverenlerin asgari ücret artışı için beklentisi yüzde 40 oranında zam ile 23.750 TL olarak açıklandı. Sanayi ve ticaret sektörlerinden katılımcıların görüşleri, iş dünyasının genel eğilimlerini yansıttı.

MÜSİAD’ın yüzde 25 önerisi tepki çekti

MÜSİAD Başkanı'nın yüzde 25 zam önerisi, işçi kesimi tarafından yetersiz bulunurken, tartışmaların yönü işverenlerin yüzde 40 oranındaki beklentisine kaydı. Bu oran, işçi ve işveren beklentilerini bir nebze yakınlaştırmış görünüyor.

Ekonomide belirsizlik hakim

AGS Global'in araştırmasına katılan iş dünyası temsilcileri, 2025’in “dengelenme yılı” olacağını öngörüyor. Ancak, Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar bir tablo hâkim: Katılımcıların yüzde 58,4’ü Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini ifade ediyor. Buna karşın, hem Türkiye hem dünya için yüzde 29,9 oranında bir iyimserlik mevcut.

Enflasyon ve faiz beklentileri

Katılımcıların yüzde 36,4’ü enflasyon ve faiz oranlarının düşeceğini öngörürken, yüzde 37,7’si bu konuda olumsuz görüş bildiriyor. İş dünyası, 2025’te mevcut durumu korumaya odaklanırken, dijital dönüşüm ve ihracat gibi konular öncelikli hedefler arasında.

Çalışma modellerinde değişim

2025 yılında çalışma modellerine yönelik tercihlerin değişmeye devam edeceği görülüyor. Şirketlerin yüzde 56,8’i tamamen ofis ortamında çalışmayı tercih ederken, çalışanların yüzde 46’sı hibrit modele yöneliyor. Tamamen evden çalışma oranı ise yüzde 17,6’da kaldı.

Tartışmalar ve beklentiler ışığında, asgari ücret zammı konusunda kritik kararın 16 Aralık’ta netleşmesi bekleniyor.