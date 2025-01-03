2025 en düşük memur maaşı belli oldu!
2025 yılına girilmesiyle birlikte memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşı merak konusu oldu.
Memurluğa yeni başlayacaklar da dahil olmak üzere birçok kişi, yeni yılda maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. İşte 2025 Ocak memur zammına ilişkin detaylar:
2025 Ocak Memur Zammı Oranı
2025 yılının ilk 6 ayında memurlar, toplu sözleşme gereği %6’lık taban zam alacak. Bunun yanı sıra, 2024’ün son 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Son hesaplamalara göre, memurların 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı yaklaşık %12,29 olarak tahmin ediliyor.
En Düşük Memur Maaşı 2025’te Ne Kadar Olacak?
2024 Temmuz ayında yapılan zamla, üniversite mezunu 9/1 dereceli bir memurun en düşük maaşı 40.817 TL olmuştu. 2025 Ocak zammının %12,29 olması durumunda, bu maaşın yaklaşık 45.833 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Memur Maaşı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?
2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarındaki toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2024 için tahmin edilen %1,72’lik enflasyon oranı da bu hesaplamaya eklendiğinde, son 6 aylık enflasyon oranının %16,29 olması bekleniyor.
2024’ün ikinci yarısında %10 taban zam alan memurlar, enflasyon farkı olarak %6,29’luk bir oran daha alacak.
2025 Ocak’ta ise %6 toplu sözleşme zammı eklenerek toplam zam oranının %12,29 olması öngörülüyor.
Aralık 2024 Enflasyon Verileri ve Memur Zammı Belli Oldu
2024 yılı Aralık ayında enflasyon, aylık bazda %1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %44,38'e gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. Bu verilerle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %15,75 oranında artarken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %11,75'lik bir zam yapıldı.