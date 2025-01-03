2025 en düşük memur maaşı belli oldu!

2025 yılına girilmesiyle birlikte memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşı merak konusu oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 1

Memurluğa yeni başlayacaklar da dahil olmak üzere birçok kişi, yeni yılda maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. İşte 2025 Ocak memur zammına ilişkin detaylar:

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 2

2025 Ocak Memur Zammı Oranı
2025 yılının ilk 6 ayında memurlar, toplu sözleşme gereği %6’lık taban zam alacak. Bunun yanı sıra, 2024’ün son 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 3

Son hesaplamalara göre, memurların 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı yaklaşık %12,29 olarak tahmin ediliyor.

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 4

En Düşük Memur Maaşı 2025’te Ne Kadar Olacak?


2024 Temmuz ayında yapılan zamla, üniversite mezunu 9/1 dereceli bir memurun en düşük maaşı 40.817 TL olmuştu. 2025 Ocak zammının %12,29 olması durumunda, bu maaşın yaklaşık 45.833 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 5

Memur Maaşı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 6

2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarındaki toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı. 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2024 için tahmin edilen %1,72’lik enflasyon oranı da bu hesaplamaya eklendiğinde, son 6 aylık enflasyon oranının %16,29 olması bekleniyor.

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 8

2024’ün ikinci yarısında %10 taban zam alan memurlar, enflasyon farkı olarak %6,29’luk bir oran daha alacak. 

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 9

2025 Ocak’ta ise %6 toplu sözleşme zammı eklenerek toplam zam oranının %12,29 olması öngörülüyor.

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2025 en düşük memur maaşı belli oldu! - Resim: 10

Aralık 2024 Enflasyon Verileri ve Memur Zammı Belli Oldu

2024 yılı Aralık ayında enflasyon, aylık bazda %1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %44,38'e gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. Bu verilerle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %15,75 oranında artarken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %11,75'lik bir zam yapıldı.

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