2025 enflasyon beklentileri: Hükümet ile reel sektör ve halk arasında büyük fark

Hükümetin 2025 yılı için enflasyon tahmini yüzde 17,5 iken, reel sektör ve hanehalkı bu öngörünün çok daha üzerinde beklentilere sahip.

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2025 enflasyon beklentileri: Hükümet ile reel sektör ve halk arasında büyük fark
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Merkez Bankası’nın paylaştığı “Sektörel Enflasyon Beklentileri” anketine göre, reel sektörün 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 51,1 olarak kaydedilirken, hanehalkının beklentisi yüzde 71,6 ile en yüksek seviyede.

Eylül ayında piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentileri ise 1,2 puan düşerek yüzde 27,5'e geriledi. Ancak reel sektör, Orta Vadeli Program’dan umduğunu bulamayarak yüksek enflasyon beklemeye devam ediyor. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 71,6 olarak belirlendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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