2025 yılı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 0,4 puanlık bir düşüş göstererek yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISINDA 147 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

Verilere göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişiye geriledi. İşsizlik verilerinin cinsiyet kırılımı incelendiğinde, bu oranın erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,3 olduğu tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49 SEVİYESİNDE

TÜİK raporunda istihdam verilerine dair iki farklı oran paylaşıldı. Kurumun İşgücü İstatistikleri özet verisinde istihdam oranı yüzde 40 olarak yer alırken, araştırma sonuçlarının detaylarında 2025 yılı istihdam oranı yüzde 49,0 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 54 bin kişi azaldı ve 32 milyon 566 bin kişi oldu. Yüzde 49,0 olarak açıklanan istihdam oranında yıllık bazda 0,5 puanlık bir gerileme yaşandı. İstihdam edilenlerin cinsiyet dağılımında ise erkeklerin oranı yüzde 66,4, kadınların oranı yüzde 32,1 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,3 OLDU

Araştırmanın 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus verilerine göre, bu yaş grubundaki işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azaldı ve yüzde 15,3'e düştü. Genç nüfustaki işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 seviyesinde olduğu tahmin edildi.