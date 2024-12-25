2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Uzmanlara göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında açıklanan yeni asgari ücretin işveren maliyetine dair bilgiler paylaşıldı. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira olan asgari ücretin işverene aylık maliyeti, SGK primi için 4 bin 30 lira 85 kuruş, işsizlik primi içinse 520 lira 11 kuruş olacak. Ayrıca, devletin işveren desteği, 700 liradan bin liraya çıkarıldı.