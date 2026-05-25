2025 yılında posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı: 1,45 milyar teslimat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ve 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nun detayları resmen belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kapsamlı değerlendirmeleriyle duyurulan veriler, alışveriş ve teslimat alışkanlıklarındaki değişimin sektörü nasıl tarihi bir noktaya taşıdığını somut rakamlarla ortaya koydu.

KARGODA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI!

E-ticaret hacminin son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme, doğrudan Türkiye'nin posta pazarına ve kargo taşıma istatistiklerine yansımaya devam ediyor. Haberleşme gönderileri haricinde kalan ve posta kolisi veya kargosu olarak nitelendirilen paketlerin sayısındaki sürekli artış eğilimi, 2025 yılında zirveyi gördü. Bakan Uraloğlu, e-ticaretin tetiklediği bu tarihi büyümeyi şu sözlerle aktardı: "Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı."

Bu devasa hacmin içerisinde, şehirler arası taşımacılığın ağırlığı da dikkat çekiyor. Rakamlara göre, kargo gönderilerinde şehirler arası trafiğin payı yüzde 82'nin üzerine çıkmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bu durumu vurgulayarak, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82’sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu." ifadelerini kullandı.

MEKTUP VE EVRAK TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Sektörün "haberleşme gönderileri" başlığı altında değerlendirilen evrak ve mektup trafiği de yılın ikinci yarısında hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle resmi kurum ve şirket yazışmalarının yoğunluğu bu kategorideki sayıları belirgin bir seviyede tutuyor. Bakan Uraloğlu, haberleşme gönderilerindeki güncel durumu şu şekilde özetledi:"Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı."

Tıpkı kargo kolilerinde olduğu gibi evrak taşımacılığında da şehirler arası gönderiler pastanın en büyük dilimini oluşturuyor. İkinci yarıyılda şehirler arası evrak gönderilerinin toplam içerisindeki payı yüzde 85,71 olarak kayıtlara geçti. Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, "Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu."

59 FARKLI HİZMET SAĞLAYICI BULUNUYOR

Sektörde artan iş hacmi, fiziksel hizmet noktalarının ve yetkilendirmelerin sayısına da doğrudan etki etti. BTK verilerine göre halihazırda sektörde yetkilendirilmiş 59 farklı hizmet sağlayıcı bulunuyor. Bu firmalara verilen toplam yetkilendirme sayısı ise 67'ye ulaştı. Dağıtıma bakıldığında bu yetki belgelerinin 27'sini ulusal, 40'ını ise yerel düzeydeki izinler oluşturuyor. Yerel düzeyde yetki belgesi dağılımına bakıldığında metropollerin bariz ağırlığı göze çarpıyor. Verilere göre, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen il 30 yetkilendirme ile İstanbul olurken, İstanbul'u sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir ve 3 yetkilendirme ile Ankara takip ediyor.

Hizmet ağının fiziksel büyüklüğü ise yüz bini aşan bir istihdam kapasitesine ulaşmış durumda. 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 8 bin 934 posta acente ve şubesi hizmet veriyor. Bakan Uraloğlu istihdam ve şube dağılımı hakkında "Bu acente ve şubelerin bin 390’ı İstanbul’da, 558’i Ankara’da ve 434’ü İzmir’de bulunuyor. Posta sektörümüz ise yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün ulaştığı devasa hacimle birlikte gelecekteki iş modelleri de hız ve alıcı beklentileri üzerine kurgulanıyor. Geçmişte günlerce süren teslimat süreçleri, yerini artık çok daha anlık operasyonlara bıraktı. Tüketicilerin değişen taleplerine ve sistemin bu taleplere nasıl yanıt verdiğine değinen Uraloğlu, teslimat sürelerindeki son durumu şu şekilde açıkladı"Son yıllarda e-ticaretin büyümesi ve posta kolisi/kargosu gönderi hacminin artması ile, gönderilerin hızlı teslimatı kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara tırmandı. Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 7’si aynı gün içerisinde teslim edilirken gönderilerin yüzde 82’sinin kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim edildiğini görüyoruz."