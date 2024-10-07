2025 yılında vergiler ve cezalar cep yakacak: İşte kalem kalem liste

2024 yılının sonuna doğru gelirken vergisi tarife dilimlerinde ve trafik cezalarının zam oranı belli olacak. Yeniden değerleme oranı (YDO) 2024 yılının yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 başında çeşitli vergi, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında netleşe­cek.

YÜZDE 44 ZAM BEKLENİYOR

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın köşe yazısına göre; 2025-2027 Orta Vade­li Programda (OVP), 2025 yılının tümün­de tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörü­lerken, yılın başında Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çe­şitli harçlar, araç muayene üc­retleri, Gelir Vergisi tarife di­limleri ve trafik cezaları yüz­de 44 dolayında zamlanacak.

Buna gö­re gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki ka­dar olmasa da hedef enflasyo­nun çok üzerinde artacak.

2025 YENİ VERGİ VE CEZALARIN ÇIKACAĞI RAKAMLAR

Yeniden değerleme oranı yüzde 44 olarak belli olursa; Özel İletişim Vergisi (Aylık) 14,94 liradan 21,51 liraya, Araç Muayene Ücreti 1,821,60 liradan 2,623,10 liraya MTV 5,851 liradan 8,425,44 liraya, Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcı 31,692 liradan 45,636 liraya çıkması bekleniyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

Emlak Vergisi

-Çevre Temizlik Vergisi

-Motorlu Taşıtlar Vergisi

-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

-Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

-Damga Vergisi

Özel İletişim Vergisi

-Trafik cezaları

-Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunundaki cezalar

-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

-Yurt dışı çıkış harcı