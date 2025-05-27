2025 yılında vergisiz alınabilecek ÖTV'siz araçlar ve fiyat limiti belli oldu

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımında, en az %40 yerli üretim şartı getirilmişti. Bu uygulama 2025 yılında da geçerliliğini sürdürecek. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçların tavan fiyatı da yükseltildi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, 2025 yılında 2 milyon 247 bin 114 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan bir diğer değişiklik ise, ÖTV’siz olarak alınan araçların elde tutulma süresiyle ilgili oldu. Buna göre, engelli bireylerin bu araçları satmadan önce elde tutması gereken süre 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.

Yeni fiyat limiti ve yerli üretim kriterleri doğrultusunda 2025 yılında vergisiz olarak alınabilecek bazı araç modelleri şöyle:

Togg T10X

Fiat Egea Sedan / Hatchback / Cross

Renault Clio / Megane / Duster

Hyundai i10 / i20 / Bayon

Toyota CHR / Corolla

Belirlenen tavan fiyat ve yerli üretim oranı kriterlerine dikkat ederek araç seçimi yapılması, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bireyler için büyük önem taşıyor.