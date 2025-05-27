2025 yılında vergisiz alınabilecek ÖTV'siz araçlar ve fiyat limiti belli oldu
2025 yılında engellilere ÖTV muafiyetiyle sunulan araçlar için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece belli oranda yerli üretim olan araçlar vergisiz olarak alınabilecek. Ayrıca 2024 yılında uygulanan araç fiyat limiti 2025 yılı itibarıyla artırıldı.
Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımında, en az %40 yerli üretim şartı getirilmişti. Bu uygulama 2025 yılında da geçerliliğini sürdürecek. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçların tavan fiyatı da yükseltildi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan limit, 2025 yılında 2 milyon 247 bin 114 TL’ye çıkarıldı.
Yapılan bir diğer değişiklik ise, ÖTV’siz olarak alınan araçların elde tutulma süresiyle ilgili oldu. Buna göre, engelli bireylerin bu araçları satmadan önce elde tutması gereken süre 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.
Yeni fiyat limiti ve yerli üretim kriterleri doğrultusunda 2025 yılında vergisiz olarak alınabilecek bazı araç modelleri şöyle:
Togg T10X
Fiat Egea Sedan / Hatchback / Cross
Renault Clio / Megane / Duster
Hyundai i10 / i20 / Bayon
Toyota CHR / Corolla
Belirlenen tavan fiyat ve yerli üretim oranı kriterlerine dikkat ederek araç seçimi yapılması, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bireyler için büyük önem taşıyor.