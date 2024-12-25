2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

Yeni asgari ücret zammı, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Ancak, yeni asgari ücretin maaş olarak ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Zamlı maaşlar, Ocak ayında mı yoksa Şubat ayında mı ödenecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yoğun görüşmelerin ardından 2025 yılı asgari ücretini belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücretin 22 bin 104 TL, brüt ücretin ise 26 bin 5 TL 50 kuruş olduğunu açıkladı. Yeni ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Ancak, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, toplantıya katılmama kararı aldı ve bunun gerekçesi olarak işveren kesiminin asgari ücret teklifini açıklamamasını gösterdi.

2025 Asgari Ücret Detayları:

Net ücret: 22 bin 104 TL 67 kuruş

Brüt ücret: 26 bin 5 TL 50 kuruş

İşveren maliyeti: 30 bin 556 TL 46 kuruş

Asgari ücret desteği: 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Ödenecek?

Yeni zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşını ay başında alan işçiler, zamlı ücretlerini Ocak başında alacak. Maaşını ay sonunda alan işçiler ise ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak. Ocak maaşını zamlı alamayanlar için farklar, Şubat ayında ödenecek.