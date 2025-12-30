2025’in açlık yoksulluk sınırı belli oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yaptığı araştırmanın Aralık 2025 sonuçlarını duyurdu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 30 bin 143 TL seviyesine yükseldi. Gıda ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 TL olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ ARTTI

Araştırma sonuçlarına göre bekar bir çalışanın aylık "yaşama maliyeti" de 39 bin 123 TL’ye ulaştı. Verilere göre mutfak enflasyonu Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,06 oranında artış gösterdi. On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,15 olarak kayıtlara geçti.

BEKLENTİ KARŞILANMADI

Türk-İş raporunda, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin yetersizliğine vurgu yapıldı. Açıklanan yeni ücretin, mevcut açlık sınırından 2 bin 68 TL daha düşük olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış ve çalışanların yoksulluğu devam etmiştir. Milyonlarca işçi ve ailesinin en temel ihtiyaçları dahi karşılanamaz hale getirilmiş; çalışanlar yoksulluğa mahkûm edilmiş ve konfederasyonumuzun katılmadığı toplantıda asgari ücret açlık sınırı altında belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle 2026 yılı için açıklanan asgari ücret, açlık sınırdan 2.068,75 TL daha azdır."

Raporda, mevcut ücretlerin barınma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekildi. "Asgari ücret seviyesi, zorunlu giderleri karşılamaktan uzak" değerlendirmesinin yapıldığı metinde, durum şu sözlerle özetlendi: "Asgari ücret, sosyal devlet ilkesine ve Anayasa’da güvence altına alınan insanca yaşam hakkına bağlı kalınarak işçinin yaşamını sürdürebileceği bir geçim ücreti olarak ele alınmalıdır. Bu ücret seviyesi, yalnızca barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderleri bile karşılamaktan uzak kalmakta, sağlıklı ve dengeli beslenmek için gerekli asgari tutarın dahi altında kalmaktadır. Ücretli çalışanların alım gücünün azalması, temel gıda ve zorunlu harcamalara dahi erişimin giderek zorlaştırarak çalışan kesimin yaşam koşullarını her geçen gün daha da güçleştirmektedir."