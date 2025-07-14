2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BES altın fonu, külçe altını geçti



TÜİK’e göre külçe altın yılın ilk yarısında yüzde 21,37 oranında reel getiri sağladı. Ancak BES altın fonları, bu oranı da aşarak yüzde 21,93’lük kazançla öne çıktı. Mevduat faizleri ise sadece yüzde 2,88 reel getiri sundu.