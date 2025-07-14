2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ne dolar ne faiz! Yılın ilk 6 ayında BES altın fonları, enflasyonun çok üzerinde getiri sağladı. Hisse fonları ise yatırımcısını üzdü.
BES altın fonları zirvede
2025’in ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı BES altın fonları oldu. Yüzde 38,6’lık getiriyle dikkat çeken fonlar, enflasyonun da üzerinde bir reel kazanç sundu.
Enflasyona karşı net kazanç
Yılın ilk 6 ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Buna göre BES altın fonları, yatırımcısına yüzde 21,93 oranında reel getiri sağladı.
Güvenli liman etkisi
Altın fonları, hem güvenli liman olma özelliğini sürdürdü hem de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içinde yatırımcısına yüksek kazanç sundu. Altına yönelen kazandı.
Faizli fonlar da güçlüydü
Altın fonlarının ardından en yüksek getiriyi faiz getirili para piyasası fonları sağladı. Bu fonlar, yüzde 24,5 kazançla yatırımcısına yüzde 7,8 oranında reel getiri sağladı.
Değişken fonlar enflasyonu geçti
Değişken fonlar da yatırımcısını sevindirdi. Yüzde 18,9’luk getiriyle, yıllık enflasyonun yaklaşık 2,2 puan üzerine çıkarak reel anlamda kazanç sundular.
Hisse fonları sınıfta kaldı
BES’te hisse fonlarını tercih eden yatırımcılar ise yılın ilk yarısında hayal kırıklığı yaşadı. Bu fonlar sadece yüzde 3,5 oranında getiri sağladı.
Reel kayıp büyük oldu
Hisse fonlarındaki düşük getiri, yatırımcının birikiminde yüzde 13’e varan reel kayba yol açtı. TÜİK verilerine göre hisse senedi yatırımı yapan bireylerin reel zararı ise yüzde 18,96 olarak ölçüldü.
Haziranda tablo tersine döndü
Yılın ilk yarısında genel olarak geride kalan hisse fonları, sadece haziran ayında öne geçti. Bu ayda yüzde 11,1 oranında kazançla en iyi performansı sergilediler. Altın fonlarının aynı dönemdeki getirisi ise yüzde 2,7’de kaldı.
BES genel ortalaması sevindirdi
Tüm BES fon türleri birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında ortalama getiri yüzde 21,98 oldu. Bu oran, enflasyon karşısında 5,31 puanlık bir reel kazanca denk geliyor.
BES altın fonu, külçe altını geçti
TÜİK’e göre külçe altın yılın ilk yarısında yüzde 21,37 oranında reel getiri sağladı. Ancak BES altın fonları, bu oranı da aşarak yüzde 21,93’lük kazançla öne çıktı. Mevduat faizleri ise sadece yüzde 2,88 reel getiri sundu.