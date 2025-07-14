2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Ne dolar ne faiz! Yılın ilk 6 ayında BES altın fonları, enflasyonun çok üzerinde getiri sağladı. Hisse fonları ise yatırımcısını üzdü.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 1

BES altın fonları zirvede

2025’in ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı BES altın fonları oldu. Yüzde 38,6’lık getiriyle dikkat çeken fonlar, enflasyonun da üzerinde bir reel kazanç sundu.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 2

Enflasyona karşı net kazanç

Yılın ilk 6 ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Buna göre BES altın fonları, yatırımcısına yüzde 21,93 oranında reel getiri sağladı.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 3

Güvenli liman etkisi

Altın fonları, hem güvenli liman olma özelliğini sürdürdü hem de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içinde yatırımcısına yüksek kazanç sundu. Altına yönelen kazandı.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 4

Faizli fonlar da güçlüydü

Altın fonlarının ardından en yüksek getiriyi faiz getirili para piyasası fonları sağladı. Bu fonlar, yüzde 24,5 kazançla yatırımcısına yüzde 7,8 oranında reel getiri sağladı.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 5

Değişken fonlar enflasyonu geçti

Değişken fonlar da yatırımcısını sevindirdi. Yüzde 18,9’luk getiriyle, yıllık enflasyonun yaklaşık 2,2 puan üzerine çıkarak reel anlamda kazanç sundular.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 6

Hisse fonları sınıfta kaldı

BES’te hisse fonlarını tercih eden yatırımcılar ise yılın ilk yarısında hayal kırıklığı yaşadı. Bu fonlar sadece yüzde 3,5 oranında getiri sağladı.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 7

Reel kayıp büyük oldu

Hisse fonlarındaki düşük getiri, yatırımcının birikiminde yüzde 13’e varan reel kayba yol açtı. TÜİK verilerine göre hisse senedi yatırımı yapan bireylerin reel zararı ise yüzde 18,96 olarak ölçüldü.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 8

Haziranda tablo tersine döndü

Yılın ilk yarısında genel olarak geride kalan hisse fonları, sadece haziran ayında öne geçti. Bu ayda yüzde 11,1 oranında kazançla en iyi performansı sergilediler. Altın fonlarının aynı dönemdeki getirisi ise yüzde 2,7’de kaldı.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 9

BES genel ortalaması sevindirdi

Tüm BES fon türleri birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında ortalama getiri yüzde 21,98 oldu. Bu oran, enflasyon karşısında 5,31 puanlık bir reel kazanca denk geliyor.

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2025’in ilk yarısında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - Resim: 10

BES altın fonu, külçe altını geçti

TÜİK’e göre külçe altın yılın ilk yarısında yüzde 21,37 oranında reel getiri sağladı. Ancak BES altın fonları, bu oranı da aşarak yüzde 21,93’lük kazançla öne çıktı. Mevduat faizleri ise sadece yüzde 2,88 reel getiri sundu.

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BES Altın dolar