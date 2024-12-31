2025’te altın ve petrol fiyatları nasıl olacak? Yeni zirve beklentisi açıklandı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE OPEC POLİTİKALARI FİYATLARDA ETKİLİ

Oxford Economics, elektrikli araçların yaygınlaşması ve OPEC+ politikalarının petrol talebini düşüreceği tahmininde bulunuyor. Buna bağlı olarak petrol fiyatlarının 2025 yılında daha ılımlı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca, ING analistleri, OPEC’in önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip olmasının, petrol piyasasında arz fazlası yaratacağı ve fiyatların düşmesine yardımcı olacağı görüşünde.