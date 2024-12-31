2025’te altın ve petrol fiyatları nasıl olacak? Yeni zirve beklentisi açıklandı
Dünya Bankası ve uzmanlar, 2025 yılında altın fiyatlarında faiz indirimleri ve jeopolitik riskler nedeniyle tarihi bir yükseliş öngörüyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında ise düşüş trendi dikkat çekiyor.
Ekonomim’in haberine göre, 2025 yılına yönelik emtia beklentileri, birçok belirsizlikle şekilleniyor. Dünya Bankası, enerji fiyatlarının düşeceğini ancak altının, faiz indirimleri ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçeceğini öngörüyor. Baz metallerde ticaret gerilimleri nedeniyle dalgalı bir seyir beklenirken, tarım ürünlerinde ise arz koşullarının iyileşmesiyle fiyatlarda gerileme öngörülüyor.
ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, özellikle altın ve gümüş gibi değerli metallerde belirleyici olacak. Faiz indirimlerinin hızlanması durumunda, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin artması ve fiyatların zirveye ulaşması bekleniyor.
Jeopolitik risklerin süreceği tahmin edilirken, özellikle ABD’nin ek gümrük tarifeleri ve küresel ticaret gerilimlerinin Çin ekonomisini ve dolayısıyla emtia talebini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.
2025’TE EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Dünya Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, toplam emtia fiyat endeksinin 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaşması bekleniyor. Emtia fiyatlarının 2025’te %5, 2026’da ise %2 oranında düşeceği tahmin ediliyor.
Enerji fiyatlarının 2024’te %6 düşeceği, bu düşüşün 2025 ve 2026 yıllarında da aynı hızla devam edeceği öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, düşüşün ana nedeni olarak belirtilirken, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisi bu etkiyi kısmen dengeleyecek.
Çin gibi büyük ekonomilerde endüstriyel aktivitenin ılımlı bir büyüme göstermesi nedeniyle, metal fiyatlarının 2025 ve 2026’da hafif bir düşüş yaşaması bekleniyor.
2024’te hafif bir artış gösteren tarım fiyatlarının, iyileşen arz koşullarıyla birlikte 2025’te %4 oranında gerilemesi bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle artan küresel jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma çabalarının, altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunacağını belirtiyor. Faiz oranlarının düşmesi beklenirken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi öngörülüyor.
ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
ING analistleri, 2025 yılında altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
Goldman Sachs analistleri, altının 2025 yılı sonuna kadar 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve faiz oranlarındaki olası düşüş ile destekleniyor.
PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ VAR
Petrol fiyatlarıyla ilgili beklentiler ise düşüş yönünde şekilleniyor. Dünya Bankası, 2023 yılında ortalama 83 dolar seviyesinde olan Brent petrolünün varil fiyatının bu yıl 80 dolara, 2025’te ise 73 dolara gerileyeceğini öngörüyor. 2026 yılı için belirlenen tahmin, petrol fiyatlarının 72 dolar/varil seviyesine gerilemesi yönünde.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE OPEC POLİTİKALARI FİYATLARDA ETKİLİ
Oxford Economics, elektrikli araçların yaygınlaşması ve OPEC+ politikalarının petrol talebini düşüreceği tahmininde bulunuyor. Buna bağlı olarak petrol fiyatlarının 2025 yılında daha ılımlı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca, ING analistleri, OPEC’in önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip olmasının, petrol piyasasında arz fazlası yaratacağı ve fiyatların düşmesine yardımcı olacağı görüşünde.