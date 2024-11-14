2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Rakamlar netleşiyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına az bir süre kalırken, kulislerde zam oranına ilişkin dört farklı senaryo konuşuluyor. Zam oranının yüzde 41.5 ila yüzde 44 arasında olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair tarih tahminini de paylaştı.

DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU KONUŞULUYOR

2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Komisyonun aralık ayında gerçekleştireceği toplantı öncesi, asgari ücret artışına dair tahminler gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum” açıklaması, çeşitli zam senaryolarını ortaya çıkardı.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, dört olası senaryoyu paylaştı:

Yüzde 41.5 zam yapılması durumunda asgari ücret net olarak 24 bin 58 liraya yükselecek.

Yüzde 42 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 24 bin 143 lira olacak.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini doğrultusunda yüzde 44 zam yapılması durumunda asgari ücret, net 24 bin 483 lira, brüt 28 bin 803 lira olacak.

ZAMDA EN GÜÇLÜ SENARYO HANGİSİ?

Murat Bal, “Enflasyon oranı bu süreçte çok önemli. Komisyon toplandığında işçi kesimi mutlaka enflasyonun üzerinde bir rakamla masaya gelecektir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük bankalar, hedeflenen enflasyona göre artış öneriyor ancak ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Pazarlıkların gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılacağını öngörüyorum ve refah payının eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Beklenti yüzde 44’e yükseldi, bu oranın altında bir zam, dar gelirli asgari ücretli çalışanlar için olumsuz etki yaratır” ifadelerini kullandı.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı asgari ücretin brüt olarak 28 bin TL civarında olacağı öngörülüyor. Murat Bal, refah payının eklenmesi gerektiğini vurgularken, zam kararının aralık ayının ortasında, en geç 20’sinde açıklanmasını beklediğini belirtti.