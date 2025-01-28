2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
2025 yılının Ocak-Haziran döneminde emeklilere yapılan %15,75’lik maaş zammının ardından, emekli promosyon ödemelerine yapılacak artış yeniden gündeme geldi.
Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanacak yeni protokolle birlikte, uzmanlar promosyon ödemelerinde %50’ye varan artışlar öngörüyor.
Emekli banka promosyonlarının güncellenmesini bekleyen vatandaşlar, herhangi bir bankayla anlaşma yapmadan önce yeni promosyon tutarlarının açıklanmasını bekliyor. SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol sonrası hem kamu hem de özel bankaların promosyon miktarlarını güncellemesi bekleniyor.
2025'te Promosyon Tutarları Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz yıl kamu bankaları emeklilere 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunarken, özel bankalar bu miktarı 21 bin TL’ye kadar yükseltmişti. 2025 yılında ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında, özel bankalarda ise çok daha yüksek seviyelere ulaşması öngörülüyor.
Ekonomistlere göre, promosyon artış oranları %50’ye kadar çıkabilir ve özel bankalar arasında rekabet daha da kızışabilir.
Kamu bankalarının öncülüğünde düzenlenecek promosyon kampanyalarının Mart ve Nisan aylarında açıklanması planlanıyor.
Uzmanlardan Önemli Uyarı
Uzmanlar, emeklilerin acele etmemesi ve SGK’nın bankalarla yapacağı protokolü beklemesi gerektiğini vurguluyor. Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankayla çalışmayı düşünen emeklilerin, erken iptallerde geri ödeme yapabileceği konusunda dikkatli olması gerekiyor.
Daha avantajlı tekliflere ulaşmak isteyen emeklilerin Mart ayında yapılacak protokolü beklemesi doğru bir hamle olacaktır.
Promosyon Lideri Hangi Banka Olacak?
Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon rakamları, bankalar arasında başlayacak rekabetle şekillenecek. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışının sonuçları, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.