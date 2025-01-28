2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde emeklilere yapılan %15,75’lik maaş zammının ardından, emekli promosyon ödemelerine yapılacak artış yeniden gündeme geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 1

 Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanacak yeni protokolle birlikte, uzmanlar promosyon ödemelerinde %50’ye varan artışlar öngörüyor.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 2

Emekli banka promosyonlarının güncellenmesini bekleyen vatandaşlar, herhangi bir bankayla anlaşma yapmadan önce yeni promosyon tutarlarının açıklanmasını bekliyor. SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol sonrası hem kamu hem de özel bankaların promosyon miktarlarını güncellemesi bekleniyor.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 3

2025'te Promosyon Tutarları Ne Kadar Olacak?

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları emeklilere 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunarken, özel bankalar bu miktarı 21 bin TL’ye kadar yükseltmişti. 2025 yılında ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında, özel bankalarda ise çok daha yüksek seviyelere ulaşması öngörülüyor.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 5

Ekonomistlere göre, promosyon artış oranları %50’ye kadar çıkabilir ve özel bankalar arasında rekabet daha da kızışabilir. 

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 6

Kamu bankalarının öncülüğünde düzenlenecek promosyon kampanyalarının Mart ve Nisan aylarında açıklanması planlanıyor.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 7

Uzmanlardan Önemli Uyarı

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 8

Uzmanlar, emeklilerin acele etmemesi ve SGK’nın bankalarla yapacağı protokolü beklemesi gerektiğini vurguluyor. Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankayla çalışmayı düşünen emeklilerin, erken iptallerde geri ödeme yapabileceği konusunda dikkatli olması gerekiyor.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 9

Daha avantajlı tekliflere ulaşmak isteyen emeklilerin Mart ayında yapılacak protokolü beklemesi doğru bir hamle olacaktır.

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2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! - Resim: 10

Promosyon Lideri Hangi Banka Olacak?
Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon rakamları, bankalar arasında başlayacak rekabetle şekillenecek. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışının sonuçları, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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