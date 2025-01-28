2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları emeklilere 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunarken, özel bankalar bu miktarı 21 bin TL’ye kadar yükseltmişti. 2025 yılında ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında, özel bankalarda ise çok daha yüksek seviyelere ulaşması öngörülüyor.