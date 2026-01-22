2025’te en çok ne yedik? İstanbul sofralarının 2025 raporu çıktı

İstanbul'un gıda borsası niteliğindeki hallerine giren ürün miktarı rekor seviyeye ulaştı. Sebze tüketiminde artış gözlemlenirken meyve girişindeki düşüş dikkat çekti; İstanbullunun damak tadı haritasında kartlar yeniden dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılına ait yaş meyve ve sebze tüketim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bayrampaşa ve Ataşehir’de bulunan iki büyük halde yıl boyunca işlem gören ürünler, kentin beslenme alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler sundu. Toplamda 37 çeşit meyve ve 49 çeşit sebze olmak üzere 86 farklı ürünün satışa sunulduğu İstanbul halleri, milyonlarca tonluk gıda trafiğine sahne oldu.

HAL GİRİŞLERİNDE REKOR TONAJ

Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine giren ürün miktarı, bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton olan toplam ürün girişi, 2025 yılında yükselerek 2 milyon 774 bin 260 tona ulaştı.

Bu artışın detaylarına bakıldığında sebze ve meyve arasındaki fark dikkat çekti. 2024 yılında 1 milyon 30 bin 802 ton olan meyve girişi, 2025'te düşüş göstererek 957 bin 874 tona geriledi. Buna karşılık sebze girişi ivme kazandı; 2024'teki 1 milyon 719 bin 831 tonluk rakam, 2025 yılında 1 milyon 816 bin 386 tona çıktı.

MEYVEDE LİDERLİK KOLTUĞU DEĞİŞTİ

Tonaj bazında yapılan sıralamada, meyve tercihlerindeki değişim göze çarptı. 2024 yılında en çok tüketilen meyveler sırasıyla portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon iken, 2025 yılında liste başı değişti.

Yeni sıralama mandalina, muz, karpuz, portakal ve elma şeklinde gerçekleşti. 2025 verilerine göre hallere giren meyve miktarları şu şekilde kaydedildi:

Mandalina: 112 bin 228 ton

Muz: 106 bin 792 ton

Karpuz: 100 bin 517 ton

Portakal: 91 bin 68 ton

Elma: 83 bin 216 ton

DOMATES ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Sebze grubunda lider değişmezken, takipçiler arasındaki sıralamada farklılıklar yaşandı. 2024 yılında en çok getirilen ürünler domates, patates, salatalık ve biber olarak sıralanırken, 2025 yılında salatalık patatesin önüne geçti. Sıralama domates, salatalık, patates ve biber şeklinde güncellendi.

Geçen yıl kent hallerine giren sebze miktarları şöyle oldu:

Domates: 484 bin 94 ton

Salatalık: 187 bin 449 ton

Patates: 182 bin 489 ton

Biber: 166 bin 169 ton

İŞTE CEPLERİ ETKİLEYEN ORTALAMA FİYATLAR

İBB verileri, en çok tüketilen ürünlerin 2025 yılı ortalama satış fiyatlarını da ortaya koydu. Meyve kategorisinde çilek en yüksek etiket fiyatına sahip olurken, sebzede soğan en uygun fiyatlı ürün olarak kayıtlara geçti.

Meyve Ortalama Fiyatları (TL):

Çilek: 121,78

Muz: 69,95

Üzüm: 69,98

Limon: 64,67

Armut: 47,37

Elma: 44,64

Kavun: 37,28

Portakal: 36,41

Mandalina: 36,10

Karpuz: 24,69

Sebze Ortalama Fiyatları (TL):

Domates: 52,92

Biber: 41,12

Patlıcan: 33,58

Salatalık: 28,76

Kabak: 28,32

Havuç: 18,05

Patates: 18,00

Lahana: 15,17

Soğan: 11,49

11 11
