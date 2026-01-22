2025’te en çok ne yedik? İstanbul sofralarının 2025 raporu çıktı

Bu artışın detaylarına bakıldığında sebze ve meyve arasındaki fark dikkat çekti. 2024 yılında 1 milyon 30 bin 802 ton olan meyve girişi, 2025'te düşüş göstererek 957 bin 874 tona geriledi. Buna karşılık sebze girişi ivme kazandı; 2024'teki 1 milyon 719 bin 831 tonluk rakam, 2025 yılında 1 milyon 816 bin 386 tona çıktı.