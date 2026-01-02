2025’te konutun şampiyonu belli oldu: İşte konut fiyatları ve kazandıran şehirler listesi
Gayrimenkul piyasası, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamına rağmen 2025 yılını rekor satış rakamlarıyla kapattı. Fiyat artışlarında ezber bozan bir tablo ortaya çıkarken, İstanbul ve Ankara gibi metropoller listenin gerisinde kaldı.
Gayrimenkul sektörü, 2025 yılında uygulanan sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarına rağmen hareketli bir yılı geride bıraktı.
Türkiye Gazetesi'ne göre, geçen yılın 11 aylık döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 434 bin 133 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılına kıyasla satışlarda yüzde 13,3’lük bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ölçülen Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 31,4 oranında artış gösterdi.
Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen bu endeks, kasım ayında yüzde 31,07 olan yıllık TÜFE’nin üzerine çıktı. Böylece fiyatlar TCMB verilerine göre “reel artış” bölgesine geçti.
KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM DÖNEMİ
Merkez Bankasının faiz indirim kararları konut kredilerine de yansımaya başladı. Geçen yılın büyük bölümünde yüzde 2,69 seviyesinde sabit kalan en düşük konut kredisi faiz oranı, aralık ayında yüzde 2,49 seviyesine geriledi.
Yapılan hesaplamaya göre, bu oranla çekilen 1 milyon TL tutarındaki bir kredinin aylık taksiti 26 bin 270 TL, toplam geri ödemesi ise 3 milyon 152 bin TL’ye düştü.
Konut fiyatlarına bakıldığında, Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı Aralık 2025 döneminde 36 bin 282 TL olarak gerçekleşti.
Endeksa verilerine göre ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 353 bin 840 TL oldu. Yıl genelinde ortalama metrekare satış fiyatı yüzde 28,10 oranında yükseldi.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU LİSTEYİ SALLADI
2025 yılında fiyatı en çok yükselen iller sıralamasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri zirveye yerleşti. Artış oranlarına göre ilk 10’da bu bölgelerden 8 il bulundu.
Muğla, yüksek konut fiyatlarına rağmen artış trendini sürdürerek üst sıralarda yer alırken, Samsun da ilk 10’a giren iller arasında dikkat çekti. Konut satışlarının en yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve Antalya ise yıllık fiyat artışında ilk 20 sırada kendilerine yer bulabildi.
İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN 20 İL
2025 yılında metrekare fiyatı en çok yükselen iller ve artış oranları şöyle sıralandı:
Bingöl: 26.313 TL/m2 (%56,29)
Tunceli: 36.240 TL/m2 (%52,24)
Muş: 22.635 TL/m2 (%51,72)
Diyarbakır: 31.533 TL/m2 (%45,59)
Muğla: 61.375 TL/m2 (%44,58)
Samsun: 33.122 TL/m2 (%42,85)
Batman: 24.604 TL/m2 (%41,54)
Iğdır: 26.787 TL/m2 (%41,42)
Elazığ: 22.643 TL/m2 (%40,12)
Siirt: 21.979 TL/m2 (%40,00)
Ankara: 33.550 TL/m2 (%39,91)
Bolu: 35.953 TL/m2 (%38,89)
Erzurum: 23.522 TL/m2 (%38,28)
Aksaray: 29.435 TL/m2 (%37,99)
Çorum: 25.797 TL/m2 (%37,91)
Kırıkkale: 20.845 TL/m2 (%37,79)
Çankırı: 28.429 TL/m2 (%37,48)
İstanbul: 56.631 TL/m2 (%37,29)
Antalya: 46.656 TL/m2 (%36,66)
Niğde: 25.522 TL/m2 (%35,52)