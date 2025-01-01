2025'te vatandaşın ödeyeceği vergi miktarı belli oldu

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre, 2025 yılı için toplam vergi geliri hedefi 12 trilyon 651 milyon TL olarak belirlendi.

Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hepinize iyi yıllar diliyorum. Moralinizi bozmak istemem ama 2025 yılının özeti şöyledir" şeklinde bir ifadeyle, 2025'in vergi yükünü gözler önüne serdi.

Ekonomim'in haberine göre, 2025 yılı için Türkiye’nin nüfusunun 86 milyon 26 bin olması bekleniyor. Bu durumda, toplam vergi geliri hedefiyle orantılı olarak kişi başına düşen yıllık vergi miktarı 147.065 TL olarak hesaplandı. OVP’de yer alan verilere göre, 2025 yılı için ortalama dolar kuru 3.501 TL olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, kişi başına düşen yıllık vergi miktarı, döviz bazında hesaplandığında yaklaşık 3.501 dolar olacak. Dolayısıyla 2025 yılı itibariyle her vatandaş, aylık ortalama 12 bin 255 TL vergi ödeyecek.