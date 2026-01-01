2025’te yatırımcısını milyoner yapan hisseler: 100 bin TL 3,7 milyona çıktı
BİST100 yılı yükselişle tamamlarken bazı hisseler yatırımcısına katlarca getiri sağladı. İşte 2025’te en yüksek getiriyi sunan şirketler ve yıllık değişim oranları.
Borsada 2025 yılı, BİST100 endeksinin yüzde 14,56 artışla 11261,52 puandan kapanmasıyla sona erdi. Bu dönemde bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler yaşandı. TERA Grubu şirketleri zirvede yer aldı.
2025’te yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler şöyle:
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.
(TRHOL)
Kapanış fiyatı: 583,50 TL
Yıllık değişim: +%3607,12
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(TERA)
Kapanış fiyatı: 172,00 TL
Yıllık değişim: +%2168,38
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.
(TEHOL)
Kapanış fiyatı: 31,50 TL
Yıllık değişim: +%1450,39
Hedef Holding A.Ş.
(HEDEF)
Kapanış fiyatı: 40,10 TL
Yıllık değişim: +%1130,06
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(PEKGY)
Kapanış fiyatı: 12,60 TL
Yıllık değişim: +%982,90
Creditwest Faktoring A.Ş.
(CRDFA)
Kapanış fiyatı: 64,75 TL
Yıllık değişim: +%956,28
Kiler Holding A.Ş.
(KLRHO)
Kapanış fiyatı: 306,25 TL
Yıllık değişim: +%829,72
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
(MMCAS)
Kapanış fiyatı: 134,90 TL
Yıllık değişim: +%564,53