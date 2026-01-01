2025’te yatırımcısını milyoner yapan hisseler: 100 bin TL 3,7 milyona çıktı

Borsada 2025 yılı, BİST100 endeksinin yüzde 14,56 artışla 11261,52 puandan kapanmasıyla sona erdi. Bu dönemde bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler yaşandı. TERA Grubu şirketleri zirvede yer aldı.

2025’te yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler şöyle: