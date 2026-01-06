2026 araç muayene ücretleri belli oldu: İşte otomobil ve ağır vasıta muayene fiyatları
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu araç muayene ücretleri, yeni yılla birlikte yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranları doğrultusunda güncellenen listede, muayene bedellerine ve cezalara önemli oranda artış yansıdı.
Motorlu taşıt sahiplerinin yasal yükümlülükleri arasında yer alan ve Türkiye genelinde TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilen araç muayene işlemleri için 2026 tarifesi belli oldu.
Gazete Oksijen'in haberine göre, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenen ücretlere bu yıl yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı.
OTOMOBİL SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?
Yeni tarife kapsamında en geniş araç grubunu oluşturan otomobil, minibüs, kamyonet ve hafif ticari araçların muayene ücreti 3 bin 288 TL’ye yükseldi.
Bu araç grubu için yola elverişlilik muayenesi 1 bin 624 TL, iki muayenenin birlikte yapılması durumunda ödenecek tutar ise 4 bin 110 TL olarak belirlendi.
Egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli ise 2026 yılı itibarıyla 460 TL oldu.
AĞIR VASITALARDA MALİYET ARTTI
Ticari taşımacılığın bel kemiği olan otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçların muayene ücreti 4 bin 446 TL’ye çıktı.
Ağır vasıtalar için yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL, birleşik işlem ücreti ise 5 bin 557 TL olarak güncellendi. Bu araçlar için de egzoz gazı emisyon ölçümü 460 TL üzerinden ücretlendirilecek.
MOTOSİKLET VE TRAKTÖR TARİFESİ
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için belirlenen yeni muayene ücreti 1 bin 674 TL oldu.
Bu araç gruplarında yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı emisyon ölçümü uygulanmıyor.
Yeniden değerleme oranlarındaki artış sadece muayene ücretlerine değil, idari para cezalarına da yansıdı.
Muayenesiz araç kullanmanın cezası arttı. Buna göre, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmanın cezası 2 bin 167 TL’den 2 bin 719 TL’ye yükseltildi.