2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi!
İki dev bankadan 2026 yılı için dikkat çeken asgari ücret öngörüsü: “Zam oranı yüzde 20-25 aralığında olabilir.”
2026 yılı asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini görüşmek üzere yarın toplanacak.
Henüz zam görüşmeleri başlamadan, dünya çapında iki dev finans kuruluşu olan ABD merkezli Morgan Stanley ve JP Morgan, Türkiye’deki 2026 asgari ücret beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.
İKİ BANKADAN YÜZDE 20-25 ZAM BEKLENTİSİ
Her iki banka da Türkiye’de yeni yılda asgari ücrete yüzde 20 ila 25 aralığında artış beklediklerini açıkladı. Morgan Stanley, bu oranın gerçekleşmesi durumunda 2026 yılında asgari ücretin önemli bir seviyeye ulaşacağını öngörüyor.
Banka tahminlerine göre, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yeni ücret 26 bin 524 lira olacak.
Eğer artış oranı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse, şu anda net 22 bin 104 lira olan asgari ücret 27 bin 630 liraya yükselecek.
JP Morgan da benzer bir aralıkta tahminde bulunarak, Türkiye ekonomisindeki enflasyon eğilimi ve döviz kurlarındaki seyrin bu artış oranını destekleyeceğini belirtti.
MORGAN STANLEY: “ENFLASYON 2026’DA YÜZDE 21’E GERİLEYECEK”
Morgan Stanley, 2025 yılı için yaptığı yüzde 30’luk zam tahmininin doğru çıktığını hatırlatarak, enflasyonun önümüzdeki dönemde kademeli olarak düşeceğini öngörüyor.
Banka, “2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 30’a, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21’e gerileyecek” değerlendirmesinde bulundu.
Finans kuruluşları, Türkiye’nin ücret politikalarının enflasyon hedefleriyle paralel bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, ücret artış oranlarının ekonomik dengeleri doğrudan etkileyeceği görüşünde birleşti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, İş Kanunu gereği, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.
Komisyon, her yıl aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya gelerek yeni dönem için ücret belirleme çalışmalarını yürütüyor.
Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği bir üye başkanlık ediyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü çoğunluk kabul ediliyor.
2025 YILININ ASGARİ ÜCRETİ
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de asgari ücret bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu olarak hesaplanıyor.
Tüm bu tahminlerin ardından gözler, Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.