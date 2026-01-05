2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı mali tablosu netleşti. Memur maaş katsayısındaki artış, sadece maaşları değil, bedelli askerlik ücretinden kıdem tazminatı tavanına, evde bakım parasından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemi doğrudan değiştirdi.
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı maaş zam oranları kesinleşti.
Memur maaşlarına gelen zam, katsayıya bağlı birçok ödeme ve ücret kaleminde de artışa neden oldu.
Yeni yıl itibarıyla kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı, engelli maaşı ve çocuk yardımı gibi ödemeler yeniden hesaplandı.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI
Enflasyon verileri sonrası sosyal yardım kalemlerinde artış yaşandı. Buna göre, daha önce 5.390 TL olan 65 yaş aylığı, memur maaş zammıyla birlikte 6.393 TL'ye yükseldi.
Bakıma muhtaç vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım parası da 11.702 TL seviyesinden 2026 yılı için 13.878 TL'ye çıktı.
Kronik hastalık yardımı da aynı oranda artarak 11.702 TL’den 13.878 TL seviyesine ulaştı.
ENGELLİ VE ÇOCUK YARDIMINDA YENİ TABLO
Engel oranına göre belirlenen maaşlar da zamdan etkilendi. Yüzde 40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı ise 6.454 TL’den 7.655 TL’ye yükseltildi.
Ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri kapsamında çocuk yardımları eğitim kademesine göre güncellendi:
Okul öncesi çocuk yardımı 5.558 TL’den 6.592 TL'ye,
İlkokul seviyesindeki çocuk yardımı 8.337 TL’den 9.888 TL’ye,
Ortaokul seviyesindeki çocuk yardımı 8.893 TL’den 10.547 TL’ye çıktı.
Çalışma hayatını ve askerlik çağındaki gençleri yakından ilgilendiren kalemlerde de belirgin artışlar kaydedildi.
Çalışanların alabileceği en yüksek tazminat tutarını gösteren kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL’den 63.948 TL'ye yükseldi.
Bedelli askerlik ücreti ise 280.850 TL’den 333.088 TL’ye çıktı. Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin kesin tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısını resmen açıklamasıyla birlikte netleşecek.