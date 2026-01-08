2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yılla birlikte uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi bilgilendirmede, 2026 yılı için belirlenen net tutar ve başvuru takvimi yer aldı.

İŞTE ÖDENECEK YENİ TUTAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, askerlik görevini bedelli olarak ifa edecek yükümlülerin ödemesi gereken miktar netlik kazandı. MSB'nin açıklamasında, "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu." ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Duyuruda ayrıca sürecin işleyişine dair tarih bilgisine de yer verildi. Belirlenen yeni ücret üzerinden başvuruların 7 Ocak tarihi itibarıyla alınmaya başlandığı belirtildi.