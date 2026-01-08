2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmek isteyen yükümlülerin merakla beklediği 2026 yılı ücretini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yılla birlikte uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi bilgilendirmede, 2026 yılı için belirlenen net tutar ve başvuru takvimi yer aldı.

İŞTE ÖDENECEK YENİ TUTAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, askerlik görevini bedelli olarak ifa edecek yükümlülerin ödemesi gereken miktar netlik kazandı. MSB'nin açıklamasında, "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu." ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Duyuruda ayrıca sürecin işleyişine dair tarih bilgisine de yer verildi. Belirlenen yeni ücret üzerinden başvuruların 7 Ocak tarihi itibarıyla alınmaya başlandığı belirtildi.

İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Tüm vapur seferleri iptal edildi!İstanbul'da ulaşıma fırtına engeli: Tüm vapur seferleri iptal edildi!Yurt
Hatay'da kuyumcu soygunu: 3 dakikada 24 milyonluk vurgun yaptılarHatay'da kuyumcu soygunu: 3 dakikada 24 milyonluk vurgun yaptılarYurt
bedelli askerlik
Günün Manşetleri
İşte 12. yargı paketi detayları
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi!
Sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza
Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu
2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu
“Maduro’yu sattı” iddiasına büyükelçiden yanıt
108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı
'Türkiye’nin savunması Venezuela ve İran’dan başlar'
Çok Okunanlar
1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
O illerde yaşayanlar dikkat O illerde yaşayanlar dikkat
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!