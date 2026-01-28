2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı, sınav hangi gün yapılacak?

2026 İOKBS Bursluluk Sınavı Tarihi Netleşti: Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihini duyurdu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerin heyecanla beklediği sınavın uygulama günü belli olurken, başvuru süreci için gözler yayımlanacak resmi kılavuza çevrildi.

Sınav Hangi Gün Yapılacak?

MEB tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki (5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf) öğrencileri kapsayacak.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav tarihi netleşmiş olsa da başvuru süreci henüz başlamadı. MEB'in başvuru tarihlerini ve uygulama esaslarını içeren İOKBS Kılavuzu'nu önümüzdeki günlerde yayımlaması bekleniyor. 2025 yılında başvuruların Şubat ve Mart ayları içerisinde alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanacağı tahmin ediliyor.

Başvuru Şartları ve Gelir Sınırı

Bursluluk sınavına katılabilmek için adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Henüz 2026 kılavuzu yayımlanmasa da genel başvuru şartları şunlardır:

Vatandaşlık: T.C. veya KKTC vatandaşı olmak.

Eğitim Kademesi: Ortaokul veya lise düzeyinde (12. sınıflar hariç) öğrenci olmak.

Disiplin Durumu: Okul değiştirme cezası almamış olmak.

Gelir Kriteri: Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın, her yıl belirlenen sınırı aşmaması.

Not: 2025 yılında kişi başı gelir sınırı 195.000 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılı için güncel gelir sınırı ve hesaplama detayları yeni kılavuzla birlikte ilan edilecek.