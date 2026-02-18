2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşlarındaki artış bankalar arası promosyon rekabetini 2026 yılında zirveye taşıdı. Nakit ödemelerin 32 bin lirayı bulduğu yarışta, ek avantajlarla birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 90 bin liraya kadar yaklaştı.
Bankacılık sektörü, artan emekli maaşlarını kendi bünyesine çekmek için promosyon yarışında vites yükseltti.
Milyonlarca emekli bir yandan bayram ikramiyelerini beklerken, diğer yandan bankaların güncellediği teklifleri değerlendiriyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; bankaların sunduğu sadece nakit promosyon tutarları 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyaları gibi "ek ürünler" devreye girdiğinde, bir emeklinin toplam kazancı 90 bin lira seviyelerine ulaşıyor.
Bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.
İşte banka banka güncel promosyon ve ek fayda tutarları:
Ziraat Bankası, 12 bin liraya varan nakit promosyon sunuyor. Ancak faizsiz kredi imkânı, fatura iadesi ve kart kampanyaları eklendiğinde toplam fayda 90 bin liraya yaklaşıyor.
VakıfBank ise 12 bin lira nakit ödemenin yanında, Troy Emekli Kart kullananlara 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sağlıyor.
Halkbank'ta ise maaş aralığına göre değişen ödemeler 8 bin lira ile 12 bin lira arasında seyrediyor.
QNB: 20 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor. Ek ürün kullanımıyla bu rakam 31 bin liraya çıkıyor.
Akbank: 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları dahil edildiğinde toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.
Yapı Kredi: Maaş skalasına göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin lirayı buluyor.
Garanti BBVA: 15 bin liraya kadar nakit ödeme yapıyor. Ek ürün ve kampanyalarla toplam tutar 25 bin liraya yükseliyor.
İş Bankası: 15 bin liraya kadar nakit promosyonun yanı sıra sağlanan ayrıcalıklarla toplam ödeme 24 bin liraya ulaşıyor.
Türkiye Finans: 12 bin liraya kadar nakit promosyon sağlıyor. Ek ürün ve kampanyalarla birlikte emeklilere 32 bin liraya varan ödeme imkânı sunuyor.
Albaraka Türk: 20 bin lira nakit promosyon veriyor. Ek ödüllerle toplam tutar 30 bin lirayı buluyor.
ING: Maaşa göre 15 bin liraya kadar promosyon veriyor, ek şartların sağlanmasıyla rakam 28 bin liraya kadar yükseliyor.
DenizBank: 12 bin lira nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla toplam tutar 27 bin liraya ulaşıyor.
TEB: 12 bin lira ana promosyon veriyor. Fatura talimatı şartıyla bu tutar toplamda 21 bin liraya çıkıyor.