2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; bankaların sunduğu sadece nakit promosyon tutarları 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyaları gibi "ek ürünler" devreye girdiğinde, bir emeklinin toplam kazancı 90 bin lira seviyelerine ulaşıyor.