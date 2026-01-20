2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

2026 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri, 2026 yılı için yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Enflasyon oranları, maaş artışları ve bütçe dengeleri doğrultusunda belirlenecek yeni ikramiye tutarı için henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar emekliler arasında heyecan yarattı.

Zam oranları belli oldu mu?

2026 yılına girilmesiyle birlikte SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları netleşti. Buna göre:

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09 zam yapıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 18,6 oranında artırıldı.

En düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18,48 oranında zam uygulandı.

Bu artışların ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Emekli bayram ikramiyesi için hangi rakamlar konuşuluyor?

Kulis bilgilerine göre 2026 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde iki farklı rakam üzerinde duruluyor. Buna göre:

İkramiyenin 5 bin TL olması

Ya da 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesi

seçenekleri masada bulunuyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin bu aralıkta belirlenmesi bekleniyor.

Hükümet hangi rakama daha yakın?

Edinilen bilgilere göre hükümet kanadında ağırlık kazanan seçenek 5 bin TL olarak öne çıkıyor. Bu rakamın hem bütçe dengeleri hem de emeklilerin beklentileri açısından daha uygulanabilir olduğu ifade ediliyor.

Bütçe dengeleri nasıl etkilenecek?

Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerine yapılacak olası artışın bütçeye etkisini hesaplamak için kapsamlı bir etki analizi yürütüyor.

Bu çalışmada:

Farklı artış senaryoları,

Devlete getireceği mali yük,

Toplam ödeme tutarı

ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Nihai karar ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyelerine yapılacak artışla ilgili son kararın, yürütülen etki analizinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Ortaya çıkacak mali tabloya göre hükümetin atacağı adım netlik kazanacak.