2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emeklilerin gözü Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek ikramiyelere çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde konuşulan rakamlar dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Yayınlanma:

2026 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri, 2026 yılı için yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Enflasyon oranları, maaş artışları ve bütçe dengeleri doğrultusunda belirlenecek yeni ikramiye tutarı için henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar emekliler arasında heyecan yarattı.

Zam oranları belli oldu mu?

2026 yılına girilmesiyle birlikte SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları netleşti. Buna göre:

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09 zam yapıldı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 18,6 oranında artırıldı.
En düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18,48 oranında zam uygulandı.
Bu artışların ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Emekli bayram ikramiyesi için hangi rakamlar konuşuluyor?

Kulis bilgilerine göre 2026 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde iki farklı rakam üzerinde duruluyor. Buna göre:

İkramiyenin 5 bin TL olması
Ya da 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesi
seçenekleri masada bulunuyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin bu aralıkta belirlenmesi bekleniyor.

Hükümet hangi rakama daha yakın?

Edinilen bilgilere göre hükümet kanadında ağırlık kazanan seçenek 5 bin TL olarak öne çıkıyor. Bu rakamın hem bütçe dengeleri hem de emeklilerin beklentileri açısından daha uygulanabilir olduğu ifade ediliyor.

Bütçe dengeleri nasıl etkilenecek?

Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerine yapılacak olası artışın bütçeye etkisini hesaplamak için kapsamlı bir etki analizi yürütüyor.

Bu çalışmada:

Farklı artış senaryoları,
Devlete getireceği mali yük,
Toplam ödeme tutarı
ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Nihai karar ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyelerine yapılacak artışla ilgili son kararın, yürütülen etki analizinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Ortaya çıkacak mali tabloya göre hükümetin atacağı adım netlik kazanacak.

Uyuşturucu soruşturmasında iki kişinin daha testi pozitif çıktıUyuşturucu soruşturmasında iki kişinin daha testi pozitif çıktıGündem
Danimarkalı vekilden Trump’a: Defolun gidinDanimarkalı vekilden Trump’a: Defolun gidinDünya
emekli ikramiyesi
Günün Manşetleri
YPG/SDG ile anlaşma sağlandı
Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı
Türk Bayrağına saldırıya tepki
Türkiye UNESCO sıralamasında dünya ikincisi oldu!
Ulusal Kanal 3 kategoride zirvede!
Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltında
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da "tefeci" baskını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa'nın 3. pistini hizmete açtı
Çok Okunanlar
İstanbul’un 23 ilçesinde elektrikler gidecek İstanbul’un 23 ilçesinde elektrikler gidecek
Meteoroloji 13 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! Meteoroloji 13 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor!
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın: Hangi banka 5 milyona ne kadar veriyor? Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın: Hangi banka 5 milyona ne kadar veriyor?
SGK’dan erken emeklilik müjdesi! SGK’dan erken emeklilik müjdesi!
Meteoroloji son raporu yayınladı Meteoroloji son raporu yayınladı