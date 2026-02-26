2026 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2026 ödeme takvimine ilişkin resmi açıklaması henüz yapılmadı. Ancak ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiyeleri 4A (SSK) emeklileri için 24 Mart’ta başlamış ve üç gün içinde tamamlanmıştı. 4B (Bağ-Kur) emeklileri 27 Mart’ta, 4C (Emekli Sandığı) emeklileri ise 28 Mart’ta ödemelerini almıştı.

Bu yıl dini takvimin öne çekilmesi nedeniyle ödeme tarihinin de değişmesi bekleniyor. Kulislere göre ikramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında yatırılması öngörülüyor. Ancak takvimin netleşmesi için öncelikle zam oranının kesinleşmesi gerekiyor.

KANUN TEKLİFİ SÜRECİ BAŞLIYOR

Bayram ikramiyesindeki artış için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na kanun teklifi sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleme üzerinde çalıştığı bildirildi.

Teklifin komisyondan geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Bu yıl için farklı oranlar masada.

En düşük emekli maaşına yapılan zam oranı yüzde 18,48 olurken, normal emeklilere yüzde 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında artış yapıldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre ikramiyenin 5 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında belirlenmesi gündemde. Zam oranlarına göre yapılan hesaplamada yüzde 15 artışta ikramiye 4 bin 600 liraya, yüzde 25 artışta 5 bin liraya, yüzde 50 artışta ise 6 bin liraya çıkıyor.