2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: En yüksek ödeme veren banka belli oldu
Bankaların emekli promosyon kampanyalarında rakamlar yükselmeye devam ediyor. Nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek bonuslarla birlikte toplam avantaj paketleri 82 bin 500 TL’ye kadar çıktı
Bankacılık sektöründe emekli maaş promosyonlarına yönelik rekabet yeniden hız kazandı. Özellikle temmuz ayında maaşlara zam beklentisinin artmasıyla birlikte bankalar kampanyalarını güncellemeye başladı.
Bankaların sunduğu promosyon paketlerinde yalnızca nakit ödeme değil; faizsiz kredi, otomatik fatura talimatı ödülü ve kredi kartı avantajları da yer alıyor. Toplam kampanya tutarları bazı bankalarda 82 bin 500 TL seviyesine ulaştı.
Promosyonlardan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanabiliyor.
Promosyon ödemesi alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankada 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ise kalan süreye denk gelen promosyon tutarını iade ederek yeni kampanyalardan yararlanabiliyor.
Ziraat Bankası, maaş aralığına göre 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek ürün avantajlarıyla birlikte toplam kampanya tutarı 27 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
Halkbank, maaş tutarına göre emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
VakıfBank, 12 bin TL’ye varan promosyona ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarıyla 18 bin TL’ye kadar ek kazanç fırsatı sağlıyor
İş Bankası, emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon verirken ek koşullarla 10 bin TL’ye kadar ilave ödeme sunuyor.
Garanti BBVA’nın kampanyasında toplam promosyon ve bonus tutarı 25 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Banka, harcama ve sigorta şartlarına bağlı ek bonuslar da sağlıyor.
Akbank’ın kampanyasında toplam fayda paketi 82 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Kampanyada nakit promosyon, faizsiz kredi, otomatik ödeme ödülü ve davet sistemiyle ek kazanç imkânı bulunuyor.
DenizBank, emeklilere 27 bin TL’ye kadar promosyon ve ek avantaj sunarken; TEB toplamda 21 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor
Türkiye Finans, emeklilere 32 bin TL’ye kadar promosyon ve bonus fırsatı sağlıyor. Kuveyt Türk’te ise toplam promosyon tutarı 27 bin 500 TL’ye kadar ulaşıyor.
QNB, maaş aralığına göre 20 bin TL’ye kadar promosyon verirken ING toplam kampanya tutarını 32 bin TL seviyesine taşıdı.
Yapı Kredi ise SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL’ye varan nakit promosyon sunduğunu açıkladı.