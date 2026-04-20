2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar, 2026 yılı emekli promosyon ödemelerini artırdı ve ek avantajlarla toplam kazanç fırsatlarını genişletti. Peki 2026 emekli promosyon tutarları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte ayrıntılar...
Sabah'ın haberine göre, 2026 yılında bankalar arasındaki emekli promosyon rekabeti yeni kampanyalarla hız kazandı.
Emekli maaşını taşıyanlara sunulan nakit ödemeler, ek ödüller ve bankacılık avantajlarıyla birleştiğinde emekliler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
Maaş miktarına göre değişen taban promosyon ödemeleri; bankaların sunduğu fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, davet kampanyaları ve faizsiz kredi imkanlarıyla katlanarak artıyor. En yüksek toplam kazanç çoğu zaman ek kampanyalar ve kredi imkanlarıyla birlikte belirlendiğinden, emeklilerin sadece nakit tutarlara değil, sunulan tüm yan haklara bakarak karar vermesi gerekiyor.
AKBANK
Akbank, 30 Nisan 2026 tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 8 bin 250 TL ile 20 bin TL arasında değişen nakit promosyon veriyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve davet kampanyalarıyla kazanılan ek ödüller 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka ayrıca 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Nakit promosyon, ek ödüller ve kredi imkanı hesaplandığında toplam kazanç 100 bin TL seviyesine ulaşıyor.
HALKBANK
Halkbank, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon ödemesi yapıyor. Fatura talimatı ve kart kullanımı gibi şartlara bağlı kampanyalarla sağlanan avantaj 60 bin TL'ye kadar yükseliyor. Emeklilere özel olarak ayrıca 12 ay vadeli 30 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı da sağlanıyor.
QNB
QNB, maaşını taşıyan emekli müşterilerine 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ihtiyaç kredisi gibi ek kampanyalarla birlikte toplam kazanç 31 bin TL'ye çıkıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans ise maaş baremine göre 13 bin TL ile 27 bin TL arasında promosyon gerçekleştiriyor. Belirli koşulları sağlayan emeklilere 5 bin TL'ye kadar ödül veriliyor. Emekli yakınını bankaya kazandıranlar ise kişi başı 500 TL olmak üzere toplamda 5 bin TL ek kazanç imkanı buluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, 5 bin TL ile 12 bin TL arasındaki promosyona ek olarak; otomatik ödeme talimatı, kredi kartı ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanımıyla toplam avantajı 27 bin 500 TL seviyesine ulaştırıyor.
DENİZBANK
DenizBank, maaş taşıyan emeklilere 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon uyguluyor. Kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımıyla 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme yapılıyor. Böylece toplam avantaj 27 bin TL seviyesine çıkıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, 10 bin TL ile 24 bin TL arasında nakit ödeme sağlarken, fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam avantaj 27 bin 500 TL'ye yükseliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödüyor. Bonus ve Paracard harcamaları, avans hesap ve sigorta ürünleriyle 10 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor ve toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon sunuyor. Banka, ilk iki otomatik fatura talimatına bin TL veriyor ve kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 6 ayda 9 bin TL'ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatı ile toplam kazancı 25 bin TL'ye çıkarıyor.
TEB
TEB, 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon verirken, iki otomatik fatura talimatı veren emeklilere 9 bin TL ek ödeme sunuyor. Sunulan bu ek kampanyayla birlikte toplam avantaj 21 bin TL'ye ulaşıyor.