2026 Emlak Konut Hoş Geldin Evim Kampanyası nasıl başvurulur, şartlar neler?

Emlak Konut GYO’nun 2026’ya özel hazırladığı “Hoş Geldin Evim Kampanyası” ile konut sahibi olmak isteyenlere faizsiz ve esnek ödeme koşulları, peşin alımlarda yüksek indirimler ve taksit erteleme avantajları sunuluyor. Başvurular 18 Mart’a kadar sürecek.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2026 yılına özel “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı hayata geçirdi. Kampanya 19 Şubat–18 Mart 2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda konut ve ticari ünite için geçerli olacak ve ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacak.

KAMPANYA ŞARTLARI VE ÖDEME MODELLERİ

1. Peşin Ödeme Modeli:

2026 yılına özel peşin alımlarda yüzde 26 indirim avantajı sunuluyor. Peşin ödeme yapanlara aynı zamanda 6 taksit imkânı da tanınarak ödeme süreci daha esnek hâle getiriliyor.

2. Yeni Yuvam Modeli:

Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edilerek bu model ile yüzde 12 indirim fırsatı veriliyor. Bu model, orta gelirli alıcılar için uygun bir seçenek sunuyor.

3. Taksit Erteleme Modeli:

Taksit ödemelerine 3. yılda başlama imkânı sunularak özellikle gelir artışı bekleyen veya yatırım amaçlı alıcılar için esneklik sağlanıyor.

GEÇERLİ PROJELER VE İLLER

Kampanya, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de yer alan toplam 24 prestijli proje için geçerli. Bu projeler arasında Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe, Düşler Vadisi Riva, Kuzey Adalar, Senfoni Etiler, Maslak 1453 gibi konut projeleri yer alıyor. Kampanya listesinde Ankara ve İzmir’deki projeler bulunmuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak belirlendi. Katılım için Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile kampanyaya dahil olan proje satış ofislerine doğrudan başvurulabiliyor. Ramazan ayı boyunca satış ofisleri mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet vermeye devam edecek. Detaylı bilgi ve başvuru için Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabiliyor.