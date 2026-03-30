2026 kira gelir vergisi beyannamesinde son tarih 31 Mart: Hazır Beyan Sistemi ile nasıl başvuru yapılır?
2025 yılında konuttan 47 bin lira, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname verme süresi 31 Mart'ta sona eriyor.
Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 yılı kira gelir vergisi beyanname sürecinde son günlere girildi.
2025 yılı içerisinde elde edilen kira gelirlerine yönelik beyannamelerin en geç 31 Mart tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Yasal süre dolmadan işlemlerini tamamlamayan mükellefler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?
Belirlenen istisna tutarlarının üzerinde gelir sağlayan mülk sahipleri vergi ödemekle yükümlü tutuluyor. Buna göre, 2025 yılında meskenlerden 47 bin liranın, iş yerlerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Yıllık kira geliri bu istisna tutarlarının altında kalan vatandaşlar ise beyanname sürecinden muaf tutuluyor.
HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE DİJİTAL BAŞVURU İMKANI
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) hayata geçirdiği Hazır Beyan Sistemi, beyanname sürecini tamamen elektronik ortama taşıyor. Mülk sahipleri, vergi dairesine gitmelerine gerek kalmadan, GİB'in resmi internet adresi olan "gib.gov.tr" üzerinden sisteme giriş yaparak işlemlerini birkaç dakika içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Mükellefler ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de hazır beyan ekranına ulaşabiliyor. İşlemin onaylanmasından önce sistemde yer alan verilerin mükellefler tarafından kontrol edilmesi önem taşıyor.
Mevzuat gereği, aile bireylerinin her birinin kendi adlarına kayıtlı mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname oluşturması gerekiyor.
Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda da şahıslardan her biri, yalnızca kendi hissesine düşen kira geliri miktarı üzerinden beyanda bulunacak.