2026 kira gelir vergisi beyannamesinde son tarih 31 Mart: Hazır Beyan Sistemi ile nasıl başvuru yapılır?

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Belirlenen istisna tutarlarının üzerinde gelir sağlayan mülk sahipleri vergi ödemekle yükümlü tutuluyor. Buna göre, 2025 yılında meskenlerden 47 bin liranın, iş yerlerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Yıllık kira geliri bu istisna tutarlarının altında kalan vatandaşlar ise beyanname sürecinden muaf tutuluyor.