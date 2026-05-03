2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan 'erken ödeme' açıklaması

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı takvime çevrildi. 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenecek 4 bin TL tutarındaki ikramiyeler bayramdan önce hesaplara geçecek mi? İşte ayrıntılar

Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemeleri yeniden gündeme geldi. Emekliler, 2026 yılı için ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram öncesinde ödemelerin yapılması beklenirken, kesin tarih henüz açıklanmadı. İkramiyelerin, önceki dönemlerde olduğu gibi maaş ödeme takvimiyle birlikte hesaplara yatırılması öngörülüyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nda da Ramazan Bayramı’nda verilen tutarın ödeneceğini belirtti.

“Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız, SGK Başkanlığımızla görüştükten sonra.”

ÖDEME TAKVİMİ İÇİN BEKLENTİ

SSK kapsamında maaş alan emekliler her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28’i arasında ödeme alıyor. Bu takvim doğrultusunda, ikramiye ödemelerinin de 17-24 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesinden; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar yararlanacak. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlar ile hak sahipleri de ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan maaş alanlara tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı hem ölüm aylığı alan kişiler ise kendi emeklilikleri üzerinden ödeme alacak.

