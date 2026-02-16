2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

KİMLER İKRAMİYE ALMA HAKKINA SAHİP?

İkramiye ödemeleri geniş bir kesimi kapsıyor. Mevzuat gereği bayram ikramiyelerini 'SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri' alacak.