2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ayına sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 4 bin liradan 5 bin liraya çıkması beklenen ikramiyenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. İşte ödeme takvimi ve tutarına ilişkin detaylar...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sayıları 17 milyonu bulan emekliler için bayram ikramiyesi süreci başladı.
Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanan ikramiyelerle ilgili yeni bir çalışma yapılması bekleniyor. İşte ödeme takvimi ve tutarına ilişkin detaylar...
KİMLER İKRAMİYE ALMA HAKKINA SAHİP?
İkramiye ödemeleri geniş bir kesimi kapsıyor. Mevzuat gereği bayram ikramiyelerini 'SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri' alacak.
Dul ve yetim maaşı alanlar, ikramiyeden hisse oranları ölçüsünde yararlanacak.
Eşinden dolayı maaş alanlar yüzde 75, kendisi emekli olan veya çalışıp eşinden maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.
Mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor.
Söz konusu artışın bütçeye 150 milyar liranın üzerinde bir maliyet oluşturacağı hesaplanıyor. İkramiye düzenlemesinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra yasalaşacak.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
İkramiyeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor, Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.
Önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.