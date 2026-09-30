2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı: Kadın ve erkeklerde işsizlik oranları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı: Kadın ve erkeklerde işsizlik oranları ne kadar oldu?
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TÜİK verilerine göre istihdam ve işsizlik oranlarındaki detaylar şu şekilde şekillendi:

İstihdam Edilenler: 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 oldu.
Cinsiyete Göre İşsizlik: İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken, kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.
Cinsiyete Göre İstihdam: İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak kayıtlara geçti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,0 seviyesine geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

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