2026 yılı için asgari ücret 28 bin 75 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarının ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, “1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti; geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için 3’üncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Türk-İş’in katılmadığı toplantının ardından açıklama yaptı.

Süreçte istişare mekanizmalarını işlettiklerini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak; çalışma hayatımızda, sosyal diyaloğun bir gereği olarak, tüm istişare mekanizmalarını aktif bir şekilde işlettik… Şartlar ne olursa olsun, nihai karar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bizim devlet olarak; sosyal paydaşlarımızla iletişimi kesme, talep ve tekliflere kulaklarımızı kapatma lüksümüz bulunmamaktadır… Ortak hareket, uzlaşı ve istişare kültürü yaratan sosyal diyalogun; çalışma hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin, ön şartı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“BİZ POPÜLİST DEĞİLİZ”

Bakan Işıkhan, asgari ücrette ve diğer başlıklarda amaçlarının yapılan artışların fiyat etiketlerinde eriyip gitmemesi olduğunu belirterek, “Yapılan artışlarla vatandaşımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirmesini hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz. Hiçbir zaman muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadık” diye konuştu. Işıkhan ayrıca, asgari ücrette hedeflerinin işçiyi enflasyona ezdirmeyecek ve işvereni mağdur etmeyecek bir dengeyi yakalamak olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1270 LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Işıkhan, 2002’ye göre asgari ücrette nominal ve reel artış vurgusu yaptı. Işıkhan, “Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251’lik bir artış sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Işıkhan, “Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı; enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim… Devletimiz; tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.