2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 1 Ocak itibarıyla yeni tutar uygulanıyor

2026 yılının başlamasıyla birlikte Türkiye’de birçok vergi ve harç kaleminde artış yürürlüğe girdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde yeniden düzenlenirken, yurt dışı çıkış harcı da artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, daha önce 710 TL olarak tahsil edilen yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.250 TL olarak uygulanıyor.

Yeni vergi düzenlemelerinde akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Bu artış, benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek maliyet getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak açıklandı.

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar, pasaport kontrolü öncesinde 1.250 TL tutarındaki çıkış harcını ödeyerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.