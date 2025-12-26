2026 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Asgari ücret zammı 2026 yılı için kesintisiz şekilde net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Asgari ücretteki artış oranı yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti, işverene maliyeti ise 38 bin 892 TL oldu.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağını araştırıyor. Belirlenen 2026 asgari ücret tutarı, yılı takip eden ilk maaş dönemi olan Ocak ayı bordrosuyla birlikte çalışanların hesaplarına yatırılacak.

