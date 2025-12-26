2026 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

2026 yılı için net 28 bin 75,50 TL’ye yükselen asgari ücret milyonlarca çalışanın merak ettiği “ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt buldu. Ocak ayı maaşlarıyla birlikte zamlı asgari ücret ödenecek.

Asgari ücret zammı 2026 yılı için kesintisiz şekilde net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Asgari ücretteki artış oranı yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti, işverene maliyeti ise 38 bin 892 TL oldu.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağını araştırıyor. Belirlenen 2026 asgari ücret tutarı, yılı takip eden ilk maaş dönemi olan Ocak ayı bordrosuyla birlikte çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Buna göre 2026 yılına ilişkin zamlı asgari ücret tutarı, 2026 Ocak ayı maaş ödeme tarihleri çerçevesinde çalışanların ücretlerine yansıtılacak. Çalışanlar zamlı asgari ücret tutarını Ocak ayı maaşlarıyla alacak.

Asgari ücretteki bu artış, yılbaşının ardından ücretlere yansıyarak çalışanların gelirine net şekilde yansıyacak. Ocak ayı maaş ödeme tarihleri işveren ve ödeme takvimlerine göre farklılık gösterebilse de genel uygulamada ayın sonuna doğru hesaplara geçiş yapılması bekleniyor.

Zamlı asgari ücretin ödeme tarihiyle ilgili net takvim, maaş ödeme takvimine göre işverenler tarafından belirlenecek olup, toplu ödeme uygulaması kapsamında çalışanların Ocak ayı maaşlarında yeni tutar görülecek.

